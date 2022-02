STIKO empfiehlt Corona-Impfung mit Novavax und weiteren Booster

Ein neuer Corona-Impfstoff soll ab 21. Februar kommen. Die Ständige Impfkommission hat ihre Einschätzung abgegeben - und auch eine weitere Auffrischimpfung in den Blick genommen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) hat sich für die Corona-Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Novavax für Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen. Das teilte das Expertengremium am Donnerstag zu zwei Beschlussentwürfen mit. Der Novavax-Impfstoff solle neben den bisherigen Covid-19-Impfstoffen zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen eingesetzt werden. Für Schwangere und Stillende werde der Impfstoff aktuell jedoch nicht empfohlen.

Noch kein endgültiger Beschluss

Es handelt sich noch nicht um die finale STIKO-Empfehlung, es läuft nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Änderungen seien noch möglich. Bei dem Präparat "Nuvaxovid" des US-Herstellers Novavax, das seit Ende Dezember in der EU zugelassen ist, handelt es sich - anders als bei den anderen zugelassenen Vakzinen - um einen Proteinimpfstoff mit einem Wirkverstärker, der keine vermehrungsfähigen Viren enthält. "In den Zulassungsstudien zeigte der Impfstoff eine mit den mRNA-Impfstoffen vergleichbare Wirksamkeit", erklärte die STIKO. Zur klinischen Wirksamkeit gegen die Omikron-Variante könnten aber noch keine Aussagen getroffen werden.

Auch bei Novavax Impfreaktionen zu erwarten

Das Novavax-Vakzin, das in Deutschland ab dem 21. Februar verfügbar sein soll, könne zu ähnlich ausgeprägten Impfreaktionen führen wie die anderen zugelassenen Vakzine gegen das Coronavirus. "Die Zulassungsstudien ergaben keine Sicherheitsbedenken hinsichtlich schwerer unerwünschter Wirkungen nach Impfung", schreibt die STIKO. Allerdings sei die Datenlage zu Nuvaxovid noch begrenzt.

Großes Interesse an Novavax-Impfstoff abzusehen

SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Bosch erwartet ein großes Interesse an Impfungen mit dem neuen Impfstoff, vor allem bei Menschen, die den gängigen Impfstoffen skeptisch gegenüber stehen bzw. sie ablehnen. Im SWR aktuell Update wies Bosch darauf hin, in Rheinland-Pfalz sei bereits eine Anmeldung für Impfungen mit Novavax möglich, und schon in der ersten Woche hätten sich dort mehr als 9.000 Menschen angemeldet. Das seien so viele wie in den drei Monaten vorher für eine Erstimpfung. In Niedersachsen sei es ähnlich – dort sei die Warteliste gestern aufgemacht worden, und allein gestern Vormittag hätten sich schon 1.900 Menschen angemeldet. Vermutlich, so Bosch, habe das auch mit der Impfpflicht zu tun, die ab Mitte März in Praxen, in Kliniken und in Pflegeheimen gelten soll.

Auch weitere Auffrischungsimpfung empfohlen

Für Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem ab fünf Jahren sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen soll es aus Sicht der STIKO jetzt auch eine weitere Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach abgeschlossener Grundimmunisierung und der ersten Auffrischimpfung geben.

Bei gesundheitlich gefährdeten Menschen solle diese frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung erfolgen, Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen solle den zweiten Booster frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Wieder mehr Antikörper nach vierter Impfung

SWR-Wissenschaftsredakteur Stefan Bosch ergänzt im SWR Aktuell Update, die vierte Impfung bewirke, dass auch der Schutz vor Infektionen - vor allem vor schweren Krankheitsverläufen - wieder besser werde, auch wenn Impfstoffe verwendet würden, die noch nicht an Omikron angepasst wurden. In Ungarn und vor allem in Israel werde das schon gemacht. Bei Menschen ab 70, Menschen in Pflegeeinrichtungen und Menschen mit geschwächtem Imunsystem nehme nach der vierten Impfung die Zahl der Antikörper gegen Corona wieder etwas zu. Das zeigten die Studien, die es bisher schon gibt. Die Menschen seien dann in etwa wieder auf dem gleichen Level wie direkt nach der dritten Impfung.

Kein weiterer Booster nach Corona-Infektion

Für Menschen, die nach der ersten Auffrischimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht hätten, werde kein weiterer Booster empfohlen, hieß es. Die STIKO geht beim weiteren Booster von einer ähnlichen Verträglichkeit aus wie beim ersten. Das Gremium erklärte aber auch, "dass die Datenlage zur Effektivität und zur Sicherheit einer zweiten Auffrischimpfung noch limitiert ist".

Baden-Württemberg will STIKO-Empfehlung rasch umsetzen

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) betonte, Baden-Württemberg stehe in den Startlöchern. Ziel sei und bleibe es, "uns aus der Pandemie zu impfen und dabei gleichzeitig den besonders vulnerablen Personen den bestmöglichen Schutz zu ermöglichen", so Lucha.

"Ich bitte alle impfenden Stellen und Hausärzte, bereits ab heute niemanden abzuweisen, der unter den Personenkreis der STIKO-Empfehlung fällt."

"Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der formalen Umsetzung der hoffentlich bald vorliegenden offiziellen STIKO-Empfehlung zur zweiten Auffrischimpfung," so Lucha weiter, "wir sind im Land gut aufgestellt, um die vierte Impfung für besonders gefährdete Gruppen durchzuführen."