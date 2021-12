STIKO empfiehlt Corona-Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen

Die STIKO empfiehlt eine Corona-Schutzimpfung für Kinder mit Vorerkrankungen. Auch für Kinder ohne Vorerkrankung soll eine Impfung möglich sein. BW-Sozialminister Lucha begrüßt die Entscheidung.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt eine Corona-Impfung jetzt auch für Kinder von fünf bis elf Jahren. Konkret geht es dabei um Kinder mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten. Aber auch gesunde Kinder sollen bei individuellem Wunsch geimpft werden können.

Ziel der Impfempfehlung sei es, schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle bei Kindern zu verhindern. Bei Kindern ohne Vorerkrankung gebe es diesbezüglich nur ein geringes Risiko, während das Risiko seltener Nebenwirkungen der Impfung aufgrund der eingeschränkten Datenlage derzeit nicht eingeschätzt werden könne, hieß es zur Begründung. Die Empfehlung gilt für Kinder ab fünf Jahren. Für diese Altersgruppe ist in der EU derzeit nur der Impfstoff von BioNTech zugelassen.

Auch EMA rät zur Kinderimpfung

Ende November hatte bereits die Europäische Arzneitmittelagentur EMA zur Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech für Kinder zwischen fünf und elf Jahren geraten. Besonders bei Kindern mit Risiko auf einen schweren Krankheitsverlauf sei der Nutzen der Impfung größer als das Risiko.

BW: Lucha begrüßt STIKO-Empfehlung

Der in Baden-Württemberg für Gesundheit zuständige Sozialminister Mandfred Lucha (Grüne) begrüßte die STIKO-Empfehlung, auch Kinder unter zwölf Jahren gegen Corona zu impfen. Dass Kinder mit Vorerkrankungen dabei bevorzugt werden, sei richtig. Lucha bezeichnete die STIKO-Entscheidung als wichtigen Schritt für die weitere Bekämpfung der Pandemie.

Das Ministerium versicherte zudem, dass man im Land sofort mit den Kinderimpfungen beginnen könne, sobald der Impfstoff eingetroffen sei. Die erste Lieferung mit rund 300.000 Dosen wird demnach am Montag erwartet. Eine weitere Lieferung sei im Januar vorgesehen.

Karlsruhe bereitet sich bereits auf Kinderimpfungen vor

Die Stadt Karlsruhe bereitet sich bereits auf den Beginn von Kinderimpfungen in der kommenden Woche vor. Im Impfstützpunkt im Karlsruher Kammertheater plant die Stadt, extra Zeitslots für Kinderimpfungen einzurichten. Dort sollen dann auch Kinderärzte die Beratung und Impfung übernehmen, so Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD).

In vielen Kinderarztpraxen in Baden-Württemberg rangierte das Thema in den letzten Tagen bereits an erster Stelle. "Es gibt keinen Patienten- und Elternkontakt, bei dem das Thema Corona-Schutzimpfung für Kinder nicht angesprochen wird", sagte die Obfrau der Stuttgarter Kinderärzte, Kathrin Remshardt, vor einer Woche dem SWR.

STIKO beachtet individuellen Schutz

Die entscheidende Rolle für eine Empfehlung der STIKO spielt der individuelle Schutz für die geimpfte Person, in diesem Fall also den des Kindes. Der Nutzen durch die Impfung muss größer sein als das Risiko. Kinder unter zwölf Jahren haben allerdings ein relativ geringes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und bilden bereits bei milden und symptomlosen Infektionen eine starke Immunantwort aus.

Ob mit Corona infizierte Kinder genauso stark zum Infektionsgeschehen beitragen wie Erwachsene, ist wissenschaftlich dagegen nicht klar zu beantworten. Experten gehen aber davon aus, dass symptomatische Kinder das Virus ebenso stark übertragen können wie Erwachsene. Konkrete Ansteckungsraten lassen sich allerdings nur schwer unter kontrollierten Bedingungen erforschen.