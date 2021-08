Der Bund der Steuerzahler fordert eine preiswertere Lösung für die Sanierung des Stuttgarter Opernhauses. Aktuell ist für das Großprojekt etwa eine Milliarde Euro veranschlagt. "Wir befinden uns derzeit in einer finanziell äußerst angespannten Situation. Da können wir nicht so tun, als sei nichts geschehen", kritisierte Zenon Bilaniuk, der Landesvorsitzende des Steuerzahlerbunds. Land und Stadt müssten das Projekt "abspecken und eine Lösung finden, die deutlich weniger Geld verschlingt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Stuttgarter Gemeinderat will am Mittwochnachmittag entscheiden, ob er einer Sanierung des rund 100 Jahre alten Gebäudes grundsätzlich zustimmt. Die Bauzeit würde bis zu sieben Jahre betragen. Zentraler Streitpunkt des Projekts ist die sogenannte Kreuzbühne. Mit ihr sollen schnellere und einfachere Bühnenbildwechsel möglich werden.