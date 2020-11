Mal ist es ein sinnloser Brückenbau, mal unbrauchbare Radwege: Der Steuerzahlerbund will mit plakativen Beispielen zeigen, wo in Baden-Württemberg Geld verpulvert wird.

Mit mehreren Fällen aus Baden-Württemberg macht der Steuerzahlerbund in seinem "Schwarzbuch 2020/2021" auf allzu sorglosen Umgang mit öffentlichem Geld aufmerksam. Dabei geht es um völlig aus dem Ruder gelaufene Kosten, Geld für umstrittene Projekte oder komplette Fehlplanungen. Eine Auswahl der Verschwendungs-Beispiele aus Baden-Württemberg:

Sinnlose Brücke im Rhein-Neckar-Kreis

Der Steuerzahlerbund prangert in seinem Schwarzbuch den Bau einer Brücke an, die 2019 für rund 1,2 Millionen Euro in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) entstanden ist. Eigentlich sollte die Brücke ein Industriegleis überqueren, was das Hauptargument für den Bau war. Doch nun soll eben dieses Gleis zurückgebaut werden. Auch die Landesstraße, an die die Brücke eigentlich angeschlossen werden sollte, wird demnach wohl frühestens 2024 fertig. Somit steht die Brücke für die nächsten Jahre ohne Anschluss einfach so in der Landschaft.

Kostensteigerung beim Berblinger-Turm in Ulm

Der begehbare, schiefe Berblinger-Turm in Ulm soll an Albrecht Ludwig Berblinger erinnern, der im Jahr 1811 bei seinem Versuch scheiterte, mit einem selbst gebauten Flugapparat über die Donau zu fliegen. Damals wurde er verspottet, inzwischen wird er für seinen Pioniergeist gerühmt. Der Turm sollte eigentlich 500.000 Euro kosten. Doch die Annahmen des beauftragen Statikers stellten sich bald als unrealistisch heraus. Die Folge: eine Überarbeitung samt erheblicher Kostensteigerung, die laut Stadt auf die hohen statischen Anforderungen im Allgemeinen und die schwierigen Baugrundverhältnisse im Besonderen zurückzuführen sind. So wurden es schließlich 750.000 Euro.

Sanierung macht Radweg unbrauchbar

In Lauchheim (Ostalbkreis) wurde 2019 ein 300 Meter langer Abschnitt eines Radwegs saniert. Dabei entschied man sich für ein Schottergemisch, das so grob war, dass der Weg für Radfahrer unbefahrbar wurde. Mittlerweile wurde eine neue Schicht aufgebracht und der Radweg kann wieder genutzt werden - falls man ihn denn findet. Denn auch die entsprechende Beschilderung fiel laut Steuerzahlerbund der Sanierung zum Opfer. Die ärgerlichen Kosten hielten sich demnach mit insgesamt 850 Euro aber in Grenzen.

Kostenexplosion bei Feuerwehrhaus in Weingarten

Im oberschwäbischen Weingarten (Kreis Ravensburg) soll ein altes Feuerwehrhaus saniert und erweitert werden. Laut Steuerzahlerbund standen zunächst Kosten von 4,1 Millionen Euro im Raum, die schnell auf 5,68 Millionen stiegen und eigentlich auf 5,7 Millionen gedeckelt werden sollten. Im November 2019 stimmte der Gemeinderat dann einer neuen Kostenschätzung von 8,1 Millionen Euro zu, weil sich nach und nach immer mehr Mehrkosten ergaben. Zuletzt standen mindestens 8,7 Millionen Euro im Raum - ein Gutachter hatte sogar einen Betrag von mehr als zehn Millionen Euro genannt, weil einzelne Posten zu niedrig angesetzt worden waren. Das wäre ein Kostenanstieg von mehr als 80 Prozent gegenüber dem Baubeschluss vor zwei Jahren.

Zu schmaler Radweg in Südbaden

Zwischen Gottenheim und Umkirch (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) sollte mit einem Trennstreifen die Straße vom Fahrradweg abgegrenzt werden. Die ursprünglich bis zu 7,70 Meter breite Straße schrumpfte laut Schwarzbuch so auf maximal 5,60 Meter. Insgesamt kostete diese Maßnahme 160.000 Euro. Doch schnell zeigte sich, dass der Radweg mit 1,60 Meter zu schmal ist, damit Fahrradfahrer gefahrlos aneinander vorbei fahren können. Sie müssen sich gegenseitig ausweichen, während der Trennstreifen zur befahrenen Straße nur einen halben Meter breit ist. Außerdem wirbeln die Autos so noch zusätzlich Schotter auf den Radweg.

Weitere Beispiele aus ganz Deutschland gibt es auf der Website des Steuerzahlerbundes.