Der Steuerzahlerbund hat die grün-schwarze Landesregierung vor einer Aufweichung der Schuldenbremse gewarnt. Verbandschef Zenon Bilaniuk sagte in Stuttgart, man müsse sich davor hüten, zurückzufallen in Zeiten der ungezügelten Haushaltsführung. Von 1970 bis 2009 sei die gesamte Staatsverschuldung in Deutschland um den Faktor 26 angestiegen und damit deutlich stärker als das Bruttoinlandsprodukt. "Die Schuldenbremse schützt daher die zukünftigen Generationen." Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nannte sich kürzlich selbst einen "großen Anhänger" der Schuldenbremse. Gleichzeitig zeigte er sich empfänglich für die aktuelle Debatte über eine Weiterentwicklung dieses Instruments. Es gehe um die Frage, ob etwa der Ausbau der digitalen Infrastruktur und Investitionen in den Klimaschutz nicht unabdingbar seien für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland und Baden-Württemberg.