Von 143 auf 154 Abgeordnete vergrößert sich der baden-württembergische Landtag nach der letzten Landtagswahl. Für Zenon Bilaniuk, den Landesvorsitzenden des Bundes der Steuerzahler, ist das "eindeutig zu viel". Im Mittelpunkt einer schon vielfach diskutierten Wahlrechtsreform solle daher eine Verkleinerung auf 100 Abgeordnete stehen. "Erfahrungsgemäß wird die Sacharbeit in kleineren Gremien straffer und schneller erledigt als in größeren", so Bilaniuk gegenüber der "Südwest Presse". Zudem verursachten weniger Abgeordnete auch weniger Personal- und Sachkosten, was zu einer Entlastung der Steuerzahler führen würde, so der Landesvorsitzende. Ein kleinerer Landtag wäre etwa durch einen Neuzuschnitt und eine Reduzierung der Wahlkreise möglich. Eine Reform des Landtagswahlrechts war unter der bisherigen grün-schwarzen Regierung am Widerstand der CDU-Fraktion gescheitert. Die Grünen haben eine Wahlrechtsreform nun als wichtigen Punkt für die nächste Regierung festgelegt: Dabei soll es vor allem darum gehen, wie der Anteil der weiblichen Abgeordneten höher werden könnte.