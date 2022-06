Steuerzahlerbund sieht Ausgaben für Kunst und Kultur kritisch

Der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg stellt staatliche Ausgaben für Kunst und Kultur angesichts des coronabedingten Sparzwangs infrage. "In Zeiten durch die Corona-Pandemie knapper Kassen stellt sich (...) grundsätzlich die Frage, ob nicht auch bei Projekten im Rahmen von 'Kunst am Bau' der Gürtel etwas enger geschnallt werden müsste", erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende, Eike Möller. "Das gilt auch für finanzielle Großprojekte wie die Sanierung der Stuttgarter Oper", erläuterte Möller. Voraussichtliche Kosten von bis zur einer Milliarde Euro sind aus Sicht des Vereins gerade in diesen Zeiten nicht vermittelbar. "Hier muss die Politik mit Augenmaß agieren, um so die Kosten möglichst gering zu halten." Stein des Anstoßes war zuletzt Parfüm mit Banknoten-Duft, das im neuen Karlsruher Finanzamt verkauft wird.