Bund der Steuerzahler bemängelt elf Projekte in BW

Der Bund der Steuerzahler hat am Dienstag in Berlin sein "Schwarzbuch" vorgestellt. In diesem verurteilt der Verband Maßnahmen, bei denen aus seiner Sicht Steuergeld verschwendet wurde.

Kritisiert werden auch elf Projekte aus Baden-Württemberg. Unter anderem hätten mehrere Städte und Gemeinden sowie ein Zweckverband viele Millionen Euro bei der Bremer Privatbank Greensill angelegt, die pleite ging. Allein die Gemeinde Bötzingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) habe der Bank 13,2 Millionen Euro anvertraut, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten neuen Ausgabe. Das bedeute für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde einen rechnerischen Verlust von 2.500 Euro, heißt es.

Kampagne für Elektromobilität

Rund 400.000 Euro habe das Verkehrsministerium in eine Kampagne zu kostenlosen Probefahrten von Elektroautos investiert, um diese den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen. Bei dem auf drei Jahre angelegten Projekt solle es rund 26.000 Testfahrten geben - im ersten halben Jahr seien es aber gerade einmal 2.650 gewesen, so der Bund deutscher Steuerzahler (BdSt). Er kritisiert, das Interesse sei falsch kalkuliert worden.

Kostenanstieg beim Ausbau der B19

Der 400 Meter lange Weilertunnel in Schwäbisch Hall ist Teil eines Ausbaus der Bundesstraße 19, dessen Gesamtkosten inzwischen bei rund 100 Millionen Euro lägen. Damit sei die Summe doppelt so hoch als im Vorfeld veranschlagt. Gründe für den Kostenanstieg seien neben allgemeinen Preissteigerungen im Bau auch Auflagen für den Artenschutz von Fledermäusen sowie zusätzliche technische Anforderungen.

Videoüberwachung auf Freiburger Partymeile

Der Gemeinderat Freiburg habe den Kauf von 16 Videokameras für rund 500.000 Euro beschlossen. Ziel sei es gewesen, Straftaten in einem Ausgehviertel einzudämmen. Im Oktober 2020 hatte es eine tödliche Messerattacke gegeben. Der BdSt kritisiert, die geplanten Überwachungszeiten am Wochenende und an Feiertagen seien nicht zielführend, da die Messerattacke unter der Woche stattgefunden habe. Zudem sei die Kriminalitätsrate laut Polizei coronabedingt nicht so hoch, dass eine Videoüberwachung gerechtfertigt sei, heißt es im "Schwarzbuch".

Sanierungsstopp der Skischanze in Hinterzarten

Im Herbst 2020 wurde die 3,2 Millionen Euro teure Sanierung der Adlerschanze in Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) aufgrund einer Verschiebung von Sprungturm, Anlaufgerüst und Schanzentisch abgebrochen. Inzwischen wird weitergebaut. Es seien durch den Baustopp rund 580.000 Euro Mehrkosten entstanden. Die Versicherung wolle allerdings nur 200.000 Euro übernehmen.

"Stäffle"-Verzierungen in Stuttgart

Dem BdSt missfällt auch eine Investition in der Hauptstadt: Dort würden 75.000 Euro für die Verzierung dreier Treppen ausgegeben, damit die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sie öfter nutzten und so fitter blieben. Ginge es nach der Stadt, könnten in Zukunft noch weitere Treppen und Stufen mit dem Budget "Masterplan urbane Bewegungsräume" verschönert

werden, heißt es im "Schwarzbuch". Bei mehr als 500 solcher "Stäffele-Anlagen" könne ein schönes Sümmchen zusammenkommen, kritisiert der Bund der Steuerzahler.

Vogelschutzmaßnahmen der Stadt Stuttgart

Mit einer Bretterwand am May-Eyth-See für 85.000 Euro habe die Stadt Stuttgart brütende Vögel schützen wollen. Doch nachdem sich Tierfotografen und Spaziergänger beschwerten, sei zusätzlich Geld für Gucklöcher ausgegeben worden. Kosten, die aus Sicht des Steuerzahlerbundes vermeidbar gewesen wären, wenn die Stadt den Dialog mit den Bürgern vorher gesucht hätte.