CDU fordert Steuererleichterungen bei Vermietung an Geflüchtete

Die finanzpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktionen in Bund und Ländern haben sich für Steuererleichterungen für Vermieterinnen und Vermieter ausgesprochen, wenn sie Wohnraum an Geflüchtete vermieten. Derzeit bringt die vergünstigte Vermietung von Wohnraum an Geflüchtete noch steuerliche Nachteile. Die Finanzexpertinnen und -experten der CDU Baden-Württemberg fordern vom Bund, hier eine Ausnahme zu schaffen. Wer eine Wohnung günstig an Geflüchtete vermiete, solle das steuerlich geltend machen können. Auch wer als Mieter oder Mieterin jemanden aufnehme, solle steuerfreie Zuschüsse erhalten. Tobias Wald von der baden-württembergischen Landtagsfraktion warnte aber auch, es dürfe kein Keil zwischen Geflüchtete und andere Wohnungssuchende getrieben werden. Darüber hinaus sollten Menschen aus der Ukraine zudem weiter über das Asylbewerberleistungsgesetz versorgt werden, so die Finanzexperten.