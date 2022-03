Einstellung von Steuerstrafverfahren jetzt auch durch gemeinnützige Arbeit möglich

Steuerstrafverfahren können bei geringer Schuld von den Finanzämtern ab sofort auch eingestellt werden, wenn dafür gemeinnützige Arbeit geleistet wird. Das haben Finanzministerium und Justizministerium gemeinsam mit dem "Netzwerk Straffälligenhilfe" auf den Weg gebracht. Bislang war das nur gegen Zahlung einer Geldauflage möglich. Baden-Württembergs Finanzminister Daniel Bayaz (Grüne) erklärte: "Steuerstraftaten, wie Steuerhinterziehung, sind ein Betrug an der Allgemeinheit. Wer Steuern hinterzieht, muss deshalb mit einer Verurteilung rechnen. Das kann künftig in bestimmten Fällen durch gemeinnützige Arbeit vermieden werden. So können Steuerhinterzieher der Gesellschaft auch etwas zurückgeben." Im klassischen Strafrecht, zum Beispiel bei Betrugs- oder Diebstahlsdelikten, wird das bereits praktiziert. Mit der neuen Regelung werden Steuerstrafverfahren auch in das landesweite Projekt "Schwitzen statt Sitzen" aufgenommen.