Nach der aktuellen Steuerschätzung fehlen den Kommunen in Baden-Württemberg hunderte Millionen Euro. Konkret sollen die Kommunen den Experten zufolge in diesem Jahr 383 Millionen Euro weniger einnehmen, im Jahr 2026 dann 467 Millionen Euro. Das Land kommt etwas besser weg. Um die Haushalte in den Rathäusern etwas zu stabilisieren, wurde erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben, dass das Land den kommunalen Finanzausgleich früher auszahlen will als geplant.