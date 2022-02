Steuererklärung wird meist über das Internet erledigt

Drei von vier Baden-Württembergerinnen und Baden-Württembergern geben ihre Steuerklärung inzwischen digital ab. Im vergangenen Jahr seien 77 Prozent der Einkommensteuererklärungen via Internet bei den Finanzämtern eingegangen, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Stuttgart mit. Diese Quote sei innerhalb von drei Jahren um mehr als acht Prozent gestiegen. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) verwies darauf, dass über die Onlineplattform www.elster.de der Service der vorausgefüllten Steuererklärung genutzt werden könne. Dabei würden Daten, die dem Finanzamt bereits elektronisch vorliegen, direkt ins neue Formular übernommen. Auch Anträge, Mitteilungen und Einsprüche ließen sich über die Onlineplattform senden.