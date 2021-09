Corona-Krise: Steuerausfälle geringer als erwartet

Baden-Württemberg muss wegen der Corona-Krise zwar mit weiteren massiven Steuerausfällen rechnen - der Einbruch fällt aber nicht so deutlich aus wie noch im Frühjahr angenommen. Das teilte das Finanzministerium am Montag mit.

Die außerordentliche Steuerschätzung geht für 2020 und 2021 von einem Rückgang der Steuereinnahmen um rund 4,4 Milliarden Euro aus, wie das Finanzministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Die Einnahmen liegen im laufenden Jahr voraussichtlich rund 2,6 Milliarden Euro niedriger als im Landeshaushalt veranschlagt. Die Mai-Steuerschätzung hatte noch ein Minus von rund 3,3 Milliarden Euro ergeben, wie das Ministerium mitteilte. Für 2021 wird nun ein Rückgang um etwa 1,8 Milliarden Euro prognostiziert. Im Frühjahr ging die Steuerschätzung noch von circa 3,5 Milliarden Euro weniger aus. Nach der außerordentlichen Steuerschätzung könnten die Steuereinnahmen des Landes in diesem Jahr 28,7 Milliarden Euro betragen. Für 2021 gehen die Steuerschätzer von Einnahmen in Höhe von 30,4 Milliarden aus.

Finanzministerin: Hilfen und Zuschüsse wirken

"Die Corona-Pandemie hat Gesellschaft und Wirtschaft hart getroffen", teilte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) mit. "Doch die aktuelle, zusätzliche Steuerschätzung deutet darauf hin, dass die allertiefsten wirtschaftlichen Einschnitte hinter uns liegen könnten." An der Steuerschätzung lasse sich ablesen, dass die Hilfen und Zuschüsse von Bund und Ländern in bislang ungekanntem Ausmaß wirkten. Sitzmann führte die optimistischere Prognose fürs Land auch auf Finanzierungen des Bundes zurück. So übernehme der Bund etwa komplett die Kosten für die Absenkung der Umsatzsteuer und gleiche den Ländern die geringeren Einnahmen aus. Die Auswirkungen der Pandemie würden den Haushalt aber noch länger belasten, sagte die Ministerin. So sei für 2022/23 von wesentlich niedrigeren Einnahmen auszugehen. "Wir sollten finanziell für nicht absehbare, weitere Pandemierisiken gewappnet sein." Am Montagabend und am Freitag berät die Haushaltskommission der Koalition über Konsequenzen.

Bei den Haushaltsgesprächen will die CDU dafür plädieren, schon jetzt den Rahmen zur Schuldentilgung festzulegen. Die Partei wolle die Corona-Schulden des Landes bis spätestens 2042 zurückzahlen, sagte Fraktionschef Wolfgang Reinhart der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann forderte ein Investitionsförderprogramm für kleine und mittlere Unternehmen und eine höhere Förderquote bei Schulneubauten und -sanierungen.

Bundesweit fehlen 19,6 Milliarden Euro

Die außerordentliche Steuerschätzung ist der erste richtige Kassensturz seit der Corona-Krise. Im Mai, bei der vergangenen Schätzung, waren die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und Staatsfinanzen noch schwer absehbar. Wie das Bundesfinanzministerium am vergangenen Donnerstag bekanntgab, rechnen die Steuerschätzer damit, dass bundesweit allein im kommenden Jahr 19,6 Milliarden Euro weniger in die Staatskassen fließen als gedacht. Die regionalisierten Ergebnisse der Sonder-Steuerschätzung für die Länder werden erst zeitverzögert veröffentlicht.

SPD fordert weitere Investitionen

Die Situation bleibe finanziell angespannt, sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Peter Hofelich. "Für Baden-Württemberg, das ja schon vor Beginn der Pandemie, durch strukturelle Veränderungen seiner industriellen Basis herausgefordert war, bedeutet dies, stärker öffentlich in den Strukturwandel zu investieren." Auch der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, fordert Investitionen. Es müsse jetzt unbedingt mehr für den Erhalt der Arbeitsplätze in den wirtschaftlichen Leitbranchen wie dem Maschinenbau und der Automobilindustrie getan werden und es brauche Investitionen in den "ureigensten Zuständigkeitsbereich der Länder, die Bildung." Der Deutsche Gewerkschaftsbund bekräftigte seine Forderung nach einer Neugestaltung der Schuldenbremse in der Landesverfassung. Die Kreditfinanzierung öffentlicher Investitionen müsse möglich sein.

Die FDP forderte von der Landesregierung hingegen einen Kassensturz, bevor man über einen Nachtragshaushalt entscheide. "Und dann muss man alle Anstrengungen unternehmen, für dieses Jahr und für nächstes Jahr auf weitere Kredite zu verzichten", sagte ihr finanzpolitischer Sprecher Stephen Brauer. Man dürfe nicht blind in die Verschuldung gehen.