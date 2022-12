Zum Auftakt der Sternsingeraktion der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind hunderte Kinder durch die Ravensburger Innenstadt gezogen. In der ersten Januarwoche segnen sie als Heilige Drei Könige die Häuser und bitten um eine Spende für Kinder, die in Not sind.

Sendung am Fr. , 30.12.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW