Mehr Todesfälle in Baden-Württemberg: Covid-19 hat spürbaren Anteil

In Baden-Württemberg sind im Jahr 2020 mehr Menschen gestorben als 2019. Laut Statistischem Landesamtes wuchs die Zahl auf insgesamt 116.000 Todesfälle - vor allem wegen Corona.

Die Zahl der Todesfälle stieg um rund 4.400 (vier Prozent). Nach Überzeugung der Statistikerinnen und Statistiker wurde diese Entwicklung vor allem durch die Erkrankung Covid-19 infolge einer Corona-Infektion beeinflusst. Die Krankheit wurde demnach in rund 5.800 Fällen als Todesursache ermittelt. Das entspricht einem Anteil von fünf Prozent aller Sterbefälle.

Die mit Abstand häufigsten Todesursachen sind in Baden-Württemberg nach wie vor Kreislauferkrankungen mit einem Anteil von etwas über 34 Prozent (35.900 Sterbefälle) und Krebsleiden mit rund 22 Prozent (26.100 Sterbefälle). Covid-19 war die fünfthäufigste Todesursache im Land.

Mehr Männer als Frauen an Covid-19 gestorben

Covid-19 habe als Todesursache Männer etwas stärker betroffen als Frauen, so das Statistische Landesamt: Männer starben mit 55,6 Sterbefällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner häufiger an der Krankheit als Frauen (48,5). Auch das Alter spielt eine Rolle. Den Angaben zufolge waren rund 62 Prozent der an Covid-19 gestorbenen Männer 80 Jahre und älter. Bei den Frauen waren es 80 Prozent. Hochbetagte seien überdurchschnittlich betroffen, hieß es.

Covid-19 wird nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation auch dann als Todesursache gewertet, wenn auf der Totenbescheinigung ein Verdachtsfall oder ein noch ausstehendes Testergebnis vermerkt wurden. In Baden-Württemberg galt das im Jahr 2020 für 300 Fälle beziehungsweise 5,5 Prozent aller Covid-19-Sterbefälle.

Einfluss auch auf andere Todesursachen

Die Statistikerinnen und Statistiker in Baden-Württemberg gehen davon aus, dass Covid-19 auch die Erfassung anderer Todesursachen beeinflusst hat. So seien weniger Krankheiten des Atmungssystems verzeichnet worden - nämlich 600 Fälle (minus neun Prozent). Dagegen stieg die Zahl der Sterbefälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen entgegen dem langjährigen Trend im Vergleich zum Vorjahr um 800 Fälle an. Das entspricht zwei Prozent, so das Statistische Landesamt.