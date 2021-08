Die Zahl der Staus an den ersten beiden Wochenenden der laufenden Sommerferien hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren zugelegt. Vor allem am ersten Ferienwochenende war Geduld gefragt.

Statt mit dem Flugzeug in den Urlaub zu reisen, haben sich viele Menschen zum Ferienstart lieber ins Auto gesetzt und dafür auch kilometerlange Staus auf den Straßen nicht gescheut. Das spiegelt sich nach Angaben des ADAC in den Verkehrsmeldungen wieder. Denn die Zahl der Staus an den ersten beiden Wochenenden der laufenden Sommerferien hat im Vergleich zum Urlaubsstart in den vergangenen Jahren zugelegt.

Autoschlangen auf rund 4.000 Kilometern

Insgesamt zählte der ADAC in Baden-Württemberg an den ersten beiden Ferienwochenenden 1.820 Staumeldungen und Staus mit einer Länge von insgesamt 4.057 Kilometer. "Das ist häufiger und länger als 2019, vor Beginn der Corona-Pandemie", sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

Zählte sein Club im Jahr 2020 noch 1.148 Staus, waren es im Jahr zuvor 1.443 Meldungen. Auch die Summe der Staulängen nahm von 4.104 Kilometern im Jahr 2019 coronabedingt zunächst deutlich ab auf 2.364 Kilometer im vergangenen Jahr.

Stau-Rekord direkt am 30. Juli

Vor allem am ersten Ferienwochenende, also vom 30. Juli bis 1. August, war Geduld gefragt: "Hier sorgte der Trend zum Auto-Urlaub für 32 Prozent mehr Staus als im vergleichbaren Zeitraum im Jahr 2019 vor der Pandemie", sagte Bach.

Den wenig begehrten Preis als staureichster Tag zum Ferienbeginn in Baden-Württemberg erhält deshalb auch der 30. Juli: Gleich am ersten Freitag nach Ende des Schuljahres staute es sich 433-mal auf einer Gesamtlänge von 990 Kilometern. Und besonders viel Zeit mussten Autofahrer eine Woche später aufbringen: Am 6. August standen die Autos auf der A8 zwischen Esslingen und dem Dreieck Leonberg auf 21 Kilometern Länge Stoßstange an Stoßstange.

Besonders viele Staus an Freitagen

"Freitags ist die Staugefahr während der Ferienzeit besonders groß", sagte Bach. Am Nachmittag sei der Berufsverkehr unterwegs und zahlreiche Urlauber stiegen ins Auto. Zu den besonders belasteten Staustrecken zählten die A5, die A81 und die A8.