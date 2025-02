Der ADAC berichtet, dass die Staudauer gestiegen ist. Grund dafür sind die vielen Baustellen. Ein Autobahn-Abschnitt in Baden-Württemberg war besonders betroffen.

Im vergangenen Jahr war auf den Autobahnen in Baden-Württemberg viel Geduld gefragt. Laut der Staubilanz des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC) standen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer insgesamt 49.059 Stunden im Stau. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 15 Prozent. Im Durchschnitt waren es umgerechnet 126 Staus täglich. Die Gesamtlänge lag bei 104.135 Kilometer, im Vorjahr waren es 98.452 Kilometer.

"2024 haben die Staus auf den baden-württembergischen Autobahnen deutlich zugenommen", sagt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. Der Experte nennt zwei Gründe dafür: "Baustellen und das gestiegene Verkehrsaufkommen." Im Schnitt, so Bach, sorgten monatlich über 50 gleichzeitige Baustellen für Verzögerungen auf den Autobahnen.

Besonders in den Sommer- und Herbstferien standen Reisende auf Autobahnen lang im Stau. Baden-Württemberg sei als Transitland und Urlaubsregion zunehmend vom Verkehr in der Ferienzeit betroffen, schildert ADAC-Experte Bach.

Der Bereich auf der A8 bei Pforzheim wurde auch im Jahr 2024 seinem Ruf als Stau-Hotspot gerecht . Zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord standen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer insgesamt 2.252 Stunden Stoßstange an Stoßstange. Damit hat sich, laut ADAC, die Situation in diesem Bereich nochmal verschlechtert. Die Dauerbaustelle an der Enztalquerung wirke sich nach wie vor äußerst negativ auf den Verkehrsfluss aus, so Bach.

Ebenfalls von Stau geplagt waren die Bereiche auf der A5 zwischen Kronau und Bruchsal (beide Kreis Karlsruhe) mit 1.459 Stunden und der Bereich auf der A81 zwischen Stuttgart-Feuerbach und dem Dreieck Leonberg (Kreis Böblingen) mit 1.305 Stunden Stau. Grund hierfür waren Arbeiten am Engelbergtunnel, nach ADAC-Angaben der verkehrsreichste Autobahntunnel Baden-Württembergs.

Auch im vergangenen Jahr war der Freitag vor dem Pfingstwochenende der staureichste Tag auf baden-württembergischen Autobahnen. 329 Stunden mussten sich Verkehrsteilnehmer am 17. Mai gedulden.

Vor allem Baustellen erhöhen deutlich das Staurisiko: "Fallen durch die Baumaßnahme Fahrstreifen weg, sind Rückstaus bei Unfällen oder einem hohen Verkehrsaufkommen quasi vorprogrammiert." Im Durchschnitt gab es 2024 pro Monat 52 Baustellen auf Autobahnen.

Im bundesweiten Vergleich liegt Baden-Württemberg auf Platz drei der staureichsten Bundesländer, hinter Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Die Auswertung des ADAC für 2024 hat zudem die staureichsten Abschnitte auf den Fernautobahnen in BW ergeben: Mit 136 Staustunden je Kilometer Autobahn liegt hier der Abschnitt Karlsruhe-Stuttgart auf der A8 ganz vorne. Dahinter folgen die Abschnitte Karlsruhe-Heidelberg (A5) mit 108 Staustunden je Kilometer Autobahn und Stuttgart-Heilbronn (A81) mit 70 Staustunden je Kilometer Autobahn.