An Pfingsten in den Urlaub: "Monster-Stau" mit über 40 Kilometer Länge

Für viele geht es jetzt los in den Urlaub. Aber bereits am Samstag wurde die Vorfreude deutlich getrübt - mit rund 45 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn in Österreich.

Pünktlich zum langen Pfingstwochenende ist viel los auf den Straßen. Dazu kommt, dass in Baden-Württemberg und Bayern ab nächster Woche die Ferien beginnen. Entspannung gibt es dann laut dem Automobilclub am Pfingstsonntag und -Montag.

45 Kilometer Stau in Österreich

Am Samstag war jedenfalls für viele Reisende ein harter Tag auf dem Weg in den Urlaub. So gab es am frühen Nachmittag rund 45 Kilometer Stau auf der Tauernautobahn in Österreich. Im Bundesland Salzburg sei der Pfingstverkehr Richtung Süden praktisch zusammengebrochen, berichteten österreichische Medien. Der Stau soll bis über die deutsche Grenze nach Bayern zurückreichen. Rund fünf Stunden könne es dauern, bis man da durch sei, hieß es zwischenzeitlich. Ausgangspunkt ist eine Tunnelbaustelle bei Golling im Salzburger Land. Auch in Tirol kommt es zu langen Verzögerungen - unter anderem in der Region Innsbruck.

Neben Pfingsturlaubern dürften laut ADAC gerade bei entsprechendem Wetter auch Erholungssuchende unterwegs sein, die für einen Ausflug ins Grüne fahren wollen. Vor allem Autobahnen in Baden-Württemberg sollen von dem vielen Verkehr rund um Pfingsten betroffen sein.

Der ADAC Württemberg hält vor allem den Abschnitt der A8 zwischen Karlsruhe und Ulm für besonders staugefährdet. Grund hierfür sei auch die Dauerbaustelle auf der A8 bei Pforzheim.

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Würzburg - Ulm - Füssen

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München

A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

Zudem soll sich laut ADAC der Pfingstverkehr auch auf die Straßen im Großraum Stuttgart auswirken. Am Pfingstsonntag ist außerdem die A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn/Untereisesheim von 6 Uhr bis voraussichtlich 9 Uhr in beide Richtungen vollgesperrt. Der Grund sind laut Projektgesellschaft Arbeiten an einem Hochleitungsmasten.

Das Wetter am Pfingsten in Baden-Württemberg soll laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wechselhaft werden: Nach einem regnerischen Samstag beginnt der Sonntag freundlich, doch am Nachmittag ziehen laut DWD zunehmend Wolken auf. Es kann zu Schauern und Gewittern kommen. Der Pfingstmontag soll laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke deutlich sonniger und wärmer werden, mit Temperaturen bis zu 23 Grad. In der kommenden Woche könne es sommerlich warm werden.

SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke zu den Wetteraussichten am Pfingstwochenende:

Am Stuttgarter Flughafen wird mit hohem Passagieraufkommen über die Feiertage und die Ferienzeit gerechnet. Reisende sollten daher mehr Zeit einplanen. Von Freitag bis Sonntag, 22. Juni, waren vorab insgesamt 4.329 Passagierflüge geplant. Besonders beliebt sind demnach die Reiseziele Türkei (Antalya und Istanbul) sowie Mallorca.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden Baden erwartet am Pfingstwochenende mehr 30.000 Passagiere. Wie ein Sprecher des Flughafens mitteilte, sollen über die gesamten Ferien mehr als 130.000 Passagiere und rund 800 Flüge aus Karlsruhe fliegen.

Um Verzögerungen zu vermeiden, ist die Empfehlung für die Reisenden, zwei bis drei Stunden vor Abflug am jeweiligen Flughafen einzutreffen.

Die Deutsche Bahn erwartet nach eigenen Angaben über das verlängerte Wochenende viele Fahrgäste. Ein Hauptreisetag sei auch der Pfingstmontag. Mit besonders vielen Fahrgästen wird in den Zügen auf den Strecken zwischen Berlin und Frankfurt, Frankfurt und München sowie Hamburg und Berlin gerechnet.

Bahnreisende zwischen Stuttgart und Mannheim können aufatmen: Am Freitagabend wurde die seit Ostern anhaltende Streckensperrung aufgehoben. Die Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart war wegen Sanierungsarbeiten am Freudensteintunnel bei Knittlingen (Enzkreis) gesperrt. Für viele Fahrgäste gab es deswegen längere Fahrzeiten und Zugausfälle.

Im Raum Tübingen müssen Bahnreisende hingegen mit Zugausfällen rechnen. Wegen Bau- und Sanierungsarbeiten sind die Ammertalbahn zwischen Tübingen und Herrenberg und die Zollern-Alb-Bahn zwischen Gammertingen und Hechingen gesperrt. Ab Samstagmorgen fahren auf der Ammertalbahn keine Züge mehr. Ein Regiobus fährt stattdessen alle Haltestellen auf der Strecke an.

Kurz vor Beginn der Pfingstferien sind die Spritpreise in Deutschland im Sinkflug. Sowohl Superbenzin als auch Diesel haben sich zuletzt weiter verbilligt, wie der ADAC mitteilt. Beide Kraftstoffsorten sind seit Längerem - mit kleineren Schwankungen - tendenziell auf Talfahrt. Mitte Februar war Superbenzin pro Liter noch knapp 10 Cent teurer, Diesel sogar rund 15 Cent. Wer kurz vor einer Ferienreise in den Pfingstferien steht, sollte nach Empfehlung des ADAC besser am Abend tanken, dann sind die Spritpreise in der Regel niedriger.

Üblicherweise steigen zu Ferienbeginn jedoch die Kraftstoffpreise an. Reisende, die in Richtung Ausland unterwegs sind, können aber sparen. Laut der aktuellen Spritpreis-Auswertung der EU-Kommission lohnt es sich vor allem in Österreich, Polen und Tschechien zu tanken. In Österreich ist Benzin im Schnitt 22 Cent günstiger.

Westlich der Bundesrepublik ist es durchmischt: In Belgien und Luxemburg ist das Tanken günstiger, während man in den Niederlanden mehr für Kraftstoff zahlen muss. In Frankreich befindet sich der Spritpreis hingegen auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Auf dem Weg nach Skandinavien lohnt es sich, in Deutschland zu tanken: In Dänemark ist es beispielsweise wesentlich teuer.