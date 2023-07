Endlich Urlaub! Die Freude vieler Reisender könnte am Wochenende einen Dämpfer erhalten. Denn auf den Autobahnen wird mit dem staureichsten Wochenende des Jahres gerechnet.

Wer am Wochenende in Baden-Württemberg verreisen will, sollte sich auf viel Verkehr und gegebenenfalls Einschränkungen einstellen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rechnet in Baden-Württemberg mit einem der staureichsten Wochenenden des Jahres. Ganz Deutschland befände sich in den Sommerferien, hinzu komme eine sehr hohe Anzahl an Baustellen. Richtig voll werde es Freitag, wenn Berufs- und Urlaubsverkehr aufeinandertreffen, teilte der ADAC mit. Auch am Samstag müssten sich Reisende auf ähnlich viel Verkehr einstellen. Wer vor 8:00 Uhr und nach 18:00 Uhr fahre, habe Chancen, den größten Staus zu entgehen.

Zu den besonders belasteten Verkehrsachsen im Land gehören laut ADAC die Autobahnen 5 und 8. Viele Urlauberinnen und Urlauber reisen hier in die Schweiz, nach Frankreich, Österreich und Italien. Aber auch in Richtung Norden machen sich viele Menschen in BW am Wochenende auf die Reise.

In den meisten deutschen Bundesländern gehen sich die Sommerferien bereits zu Ende. Das Ergebnis: Reise- und Rückreiseverkehr können sich vermischen. Das sorgt zusätzlich für volle Straßen. Auf vielen Autobahnen werde es teilweise nur im Schritttempo vorangehen - und das in beiden Richtungen, warnt der ADAC. Für etwas Erleichterung könnte das Lkw-Ferienfahrverbot sorgen, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Staugefahr geht am Wochenende auch von Baustellen aus. Die A8 wird zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-Nord und der Anschlussstelle Pforzheim-Süd sechsstreifig ausgebaut (Enztalquerung) - deshalb herrscht auch dort erhöhte Staugefahr in beiden Fahrtrichtungen. Und im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West wird der Straßenbelag der A8 erneuert - deshalb steht voraussichtlich vom Abend des 11. August bis zum Morgen des 14. August in beiden Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Riegel und Herbolzheim (Kreis Emmendingen) wird in beiden Richtungen die Fahrbahndecke erneuert. Eine weitere Stelle auf der A5 mit erhöhter Staugefahr befindet sich zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Mitte und der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd.

Verkehrsexperte gibt Tipp für die Fahrt nach Italien

Der Verkehrsexperte des ADAC Nordbaden, Jürgen Herbrich sprach mit dem SWR insbesondere über zwei Staufallen im Land: Bei der Baustelle am Autobahndreieck Karlsruhe sei der Verkehr in der Überleitung von der A5 auf die A8 besonders stauanfällig. "Und mit der Baustelle auf der A8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd haben wir eine der größten Staufallen Deutschland", sagt Herbrich. Wer aus dem Norden von Baden-Württemberg in Richtung Italien, Österreich, Slowenien oder Kroatien wolle, solle deshalb nicht auf der A5 bleiben, sondern bereits am Walldorfer Kreuz auf die A6 wechseln und danach entweder ab dem Kreuz Weinsberg über die A81 oder ab dem Kreuz Feuchtwangen über die A7 in Richtung Süden fahren.

Einen Überblick über alle großen Autobahnbaustellen im Land gibt es hier.

Auch wer am Wochenende mit der Bahn in den Urlaub startet muss mit vielen Mitreisenden rechnen. "In der Regel ist insbesondere das Wochenende zum Ferienstart reisestark", teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) mit. Generell sei die Auslastung an den Wochenenden höher. Insbesondere die Verbindungen zu touristischen Zielen des Schwarzwalds und Bodensees hätten eine erhöhte Nachfrage. Reisende sollten sich vorab online über ihre Verbindung informieren. In der App oder auf der Webseite der Bahn sehe man auch, wie stark einzelne Züge nachgefragt seien. Zudem empfahl die Bahn eine Sitzplatzreservierung.

Am Stuttgarter Flughafen rechnet man mit dem verkehrsreichsten Tag an diesem Freitag. "Wir erwarten einen stabilen Betrieb", sagte der Sprecher der Geschäftsführung, Ulrich Heppe, mit Blick auf die Sommerferien. Zu Spitzenzeiten, früh am Morgen oder am späten Nachmittag, werde es eng am Terminal. Es sei wichtig, dass Passagiere ein bisschen Geduld mitbringen und gut vorbereitet sind, sagte Heppe. Reisende sollten zwischen zwei und drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Das empfahl auch der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Eine gute Vorbereitung zu Hause könne zudem für eine möglichst stressfreie Abfertigung sorgen. So könne man bereits zu Hause den Online-Check-in nutzen sowie die Gepäckbestimmungen und Flüssigkeitsbeschränkungen der Fluggesellschaften kontrollieren. Auch das Bereithalten von Bordkarten und Ausweisdokumenten beschleunige die Abläufe erheblich, hieß es.