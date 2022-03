Während sich in Deutschland die Behörden darauf vorbereiten, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, werden einige Baden-Württemberger schon selbst aktiv und bieten auf Internet-Portalen Platz in ihren Wohnungen an. In Nehren bei Tübingen sind Einwohner sogar an die ukrainische Grenze gefahren, um Frauen und Kinder abzuholen.