Fast jedes dritte Kind lebt als Einzelkind

Fast jedes dritte Kind in Baden-Württemberg lebt als Einzelkind. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, lebten 2021 28,7 Prozent aller Kinder in Baden-Württemberg in einem Haushalt ohne Geschwister. Mit 71,3 Prozent hatte dagegen die große Mehrheit Kinder mindestens ein Geschwisterkind im gleichen Haushalt. 44,8 Prozent der Kinder lebten mit einem weiteren Geschwisterkind zusammen. Knapp ein Fünftel (18,8 Prozent) hatte zwei Geschwisterkinder, 5,2 Prozent der Kinder lebten mit drei weiteren Geschwisterkindern zusammen. Mit vier oder mehr Geschwisterkindern lebten 2,4 Prozent der Kinder in Baden-Württemberg zusammen. Grundlage für die Angaben des Statitischen Landesamts Baden-Württemberg ist Bevölkerungsbefragung "Mikrozensus" von 2021.