Im vergangenen Jahr wurden in baden-württembergischen Wäldern rund 20 Prozent mehr Bäume gefällt als 2019. Insgesamt wurden in den deutschen Wäldern rund 80,4 Kubikmeter Holz geschlagen - laut statistischem Bundesamt so viel wie nie zuvor seit der Wiedervereinigung. Das sind deutschlandweit knapp 17 Prozent mehr als noch im Jahr 2019, und auch das war schon ein Holzfäll-Rekordjahr. Der Grund sind Waldschäden, eine Folge von Hitze und Trockenheit der vergangenen Jahre. Denn dadurch wurden die Wälder geschwächt, Insekten und Schädlinge hatten leichtes Spiel. Mehr als die Hälfte der Bäume wurde demnach wegen massiven Insektenbefalls gefällt. Sieben Mal so viel wie noch im Jahr 2017. Vor allem viele Nadelbaumarten, allen voran die Fichte, aber auch Tannen und Douglasien fielen dem zum Opfer - sie machen drei Viertel der gefällten Bäume aus, denn sie leiden vor allem unter dem immer stärker zunehmenden Borkenkäferbefall. Bei den meisten Laubbaumarten, aber auch der Kiefer war der Befall hingegen leicht rückläufig.