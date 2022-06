Jeder Zwölfte im Land schwerbehindert

In Baden-Württemberg lebten Ende 2021 insgesamt knapp 960.000 Menschen mit einer Schwerbehinderung. Das sei fast jeder zwölfte Einwohner, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mit. Die allermeisten Fälle - nämlich mehr als 93 Prozent - gehen demnach auf eine Krankheit zurück. Bei lediglich 3,6 Prozent handelt es sich den Angaben zufolge um eine angeborene Behinderung, bei 1,6 Prozent gilt ein Unfall als Ursache. Bei fast einem Viertel aller schwerbehinderten Menschen in Baden-Württemberg stuften die Versorgungsämter die Behinderung mit dem Höchstgrad von 100 Prozent ein. Regional gibt es laut Statistikbehörde erhebliche Unterschiede: Während die Quote der Menschen mit einer Schwerbehinderung im Neckar-Odenwald-Kreis bei fast 15 Prozent lag, betrug sie im Alb-Donau-Kreis nur 6,5 Prozent.