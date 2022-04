per Mail teilen

Eingeschlagene Scheiben, zerstochene Reifen oder zerkratzter Lack: Die Zahl mutwillig beschädigter Fahrzeuge in Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Demnach wurden etwa 20.900 Fälle erfasst, ein Rückgang um 12,6 Prozent. Das schreibt das Landesinnenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion. Im Jahr 2020 hätten die Polizeipräsidien noch 23.910 solcher Sachbeschädigungen registriert. In den Vorjahren bis einschließlich 2013 lag die Zahl stets zwischen 25.000 und 28.000 Taten. Die Aufklärungsquote hat sich im Laufe der Jahre dagegen kaum verändert. Sie schwankt zwischen 15,0 und 17,5 Prozent und betrug zuletzt 16,8 Prozent. Damit lag sie im Jahr 2021 über dem mehrjährigen Mittelwert.