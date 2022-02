Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht Grund zur Zuversicht. In viereinhalb Wochen dürften auch in BW so gut wie alle Schutzmaßnahmen wegfallen.

Sendung am Mi. , 16.2.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW