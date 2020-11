Am Mittwochabend haben Bund und Länder verschärfte Corona-Maßnahmen vorgestellt. Das oberste Gebot der Stunde lautet: Persönliche Kontakte vermeiden. Auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appellierte am Abend in einem Pressestatement an die Bevölkerung private Treffen zu vermeiden - und zwar bereits ab heute.

