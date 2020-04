Vor Ostern wird es keine Entscheidung geben, wann die Schulen in Baden-Württemberg wieder öffnen. Die Landesregierung will erst ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel in einer Woche abwarten. Die Neuorganisation der Schule werde nicht einfach werden, warnt unterdessen die GEW.

Wann geht die Schule in Baden-Württemberg wieder los? Das wird erst in einer Woche klar sein. Am Mittwoch nach Ostern soll dies in einem Treffen der Landesregierung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besprochen werden.

Ebenso wie die Landesregierung erwartet auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg keine schnelle Rückkehr zur Normalität in den Schulen des Landes. Je jünger die Kinder, desto zurückhaltender müsse der Wiedereinstieg in den Schulalltag sein, forderte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Doro Moritz, am Mittwoch in einer Mitteilung. Das gelte auch für die Prüfungen in allen Schularten.

Der Start des Schulbetriebs brauche zeitlichen Vorlauf, heißt es seitens der GEW. Die Organisation innerhalb der Schule, der Zugang zu den Gebäuden, die Unterrichtsorganisation sei nicht innerhalb von zwei Tagen zu mangen. Auch ein Start mit vollen Schulbussen wäre fatal. "Dabei geht es auch um selbstverständliche Dinge, die aber vor drei Wochen noch in vielen der 4.500 Schulen in unserem Land nicht vorhanden waren: Die Schulträger sind in der Pflicht Seife, Einweghandtücher und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen", so Moritz.

"Kein Unterricht kann so wichtig sein, dass dafür die Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird." Doro Moritz, Landesvorsitzende GEW

Für die Entscheidungen müsse der Sachverstand der medizinischen Experten zugrunde gelegt werden. So müsse beispielsweise geklärt werden, inwiefern ein Mundschutz getragen werden müsse.

Zugleich kritisiert die Bildungsgewerkschaft, dass zur Perspektive der Öffnung der Krippen und Kitas hingegen keinerlei Aussagen seitens der Politik gemacht worden seien.

Abschlussprüfungen können gelingen

Nach derzeitigem Stand geht die GEW davon aus, dass es gelingen könne, die Abschlussprüfungen in den verschiedenen Schularten zu organisieren. Dabei sei es wichtig, die Prüfungen in allen allgemein bildenden und beruflichen Schulen im Blick zu haben und eine gute Abstimmung unter den Bundesländern.

Daneben forderte Moritz: "Jetzt müssen Konzepte erarbeitet werden, die die deutlich verstärkte Ungleichheit aufgrund der familiären Situation in der Zeit danach systematisch angehen und Unterstützungsangebote machen."

Entscheidung kurz vor Ostern

Zuvor hatte Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bereits deutlich gemacht, dass sie nach den Osterferien keine komplette Rückkehr zum normalen Unterricht erwarte. Die Schulverwaltung bereite sich stattdessen auf unterschiedliche Szenarien für die Schulen vor, wie etwa ein schrittweiser oder gestaffelter Beginn des Schulbetriebs vor, hatte sie erklärt.