Prüfungen an Haupt- und Realschulen in BW sind unter Corona-Bedingungen gestartet

per Mail teilen

Wegen der Pandemie haben Schülerinnen und Schüler monatelang zu Hause oder im Wechselunterricht gepaukt. Wie gut das gelungen ist, wird sich nun bei den Abschlussprüfungen zeigen.

Für die Abschlussklassen der Haupt-, Werkreal- und Realschulen in Baden-Württemberg ist es ernst geworden: Rund 73.000 Schülerinnen und Schüler haben am Dienstag mit ihren schriftlichen Abschlussprüfungen begonnen. Los ging es pünktlich um 8.00 Uhr mit dem Fach Deutsch.

Wegen der Corona-Pandemie gelten für die Prüflinge der Abschlussjahrgänge besondere Bedingungen. Sie haben unter anderem länger Zeit für die einzelnen Prüfungen. Außerdem bekommen die Lehrkräfte in diesem Jahr mehr mögliche Prüfungsaufgaben zur Auswahl. Auf diese Weise sollen Unterrichts- und Prüfungsstoff bestmöglich zusammenpassen. Denn: Wegen des Coronavirus haben Schüler und Schülerinnen monatelang unter erschwerten Bedingungen gelernt. Fern- und Wechselunterricht mussten oft den Präsenzunterricht ersetzen.

Wie bereits bei den Abiturprüfungen im Mai gelten auch für die aktuellen Prüfungen spezielle Hygienebedingungen. Es besteht unter anderem eine Maskenpflicht. Außerdem müssen getestete und nicht getestete Schülerinnen und Schüler räumlich voneinander getrennt sitzen. Nach Angaben des Kultusministeriums gab es beim Prüfungsauftakt keine Probleme mit der Einhaltung von Hygieneregeln.

Landesschülerbeirat: "Bei einigen ist die Verunsicherung groß"

Elisabeth Schilli vom Landesschülerbeirat in Baden-Württemberg sagte im SWR, es habe zum einen Schülerinnen und Schüler gegeben, die mit den Prüfungsvorbereitungen im Homeschooling gut zurechtgekommen seien, andere hingegen seien verunsichert, weil bei der Vorbereitung "enorme Probleme" entstanden seien.

Ob Pandemie und die Auswirkungen des Homeschoolings auch die Benotung der Abschlussprüfungen beeinflussen sollten, ließ Schilli offen: "Ich denke, man muss nun erstmal den Schnitt abwarten, und dann wird man ganz gut sehen, ob diese Prüfung in Verhältnismäßigkeit zu den vorherigen Jahren steht. Wenn man sieht, dass es ein großes Defizit gibt, dann kann man im Nachhinein immer noch Schnitte anheben."

Psychische Belastungen durch Corona-Pandemie

Für die Zukunft sei es wichtig, weiter Defizite im Auge zu behalten, so Schilli. "Selbst wenn die Zahlen wieder sinken: Es ist nicht so, als wären zwei Jahre Corona nie dagewesen." Gerade die dauerhaften psychischen Belastungen der Schülerinnen und Schüler seien ein wichtiges Thema. "Man darf auf keinen Fall denken, jetzt ist alles wieder normal und dann in Nichtstun verfallen."

Die Abschlussprüfungen an Gymnasien im Land liefen bis zum 20. Mai, die an den beruflichen Gymnasien bis zum 21. Mai.