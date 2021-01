Mit einer Woche Verspätung sind am Freitag die Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg an den Start gegangen. Auch in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Wegen Lieferengpässen bei Impfstoffhersteller Pfizer gibt es zunächst jedoch nur wenige Termine.

Sendung am Fr , 22.1.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW