Die Flüsse in Baden-Württemberg führen wegen des starken Regens viel Wasser. Manche Gemeinden treffen bereits erste Hochwasservorbereitungen, denn vorerst soll es weiter Regnen.

Seit Tagen sorgen starke Regenfälle in Baden-Württemberg für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Hochwasser. Am Mittwochmorgen stieg der Rheinpegel bei Maxau (Kreis Karlsruhe) laut Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) auf 8,10 Meter an. Bereits am Dienstagabend hatten die Behörden den Schiffsverkehr auf dem Rhein bei Karlsruhe eingestellt, nachdem der Pegelstand von 7,50 Meter überschritten wurde.

Fünf-Jahres-Marke am Rhein bald erreicht?

Mit dem heftigsten Anstieg wird in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag selbst gerechnet. Dann könnte auch die Marke des fünfjährlichen Hochwassers bei 8,31 Metern erreicht werden. Auch an den Rheinpegeln Kehl-Kronenhof (Ortenaukreis) und Hauenstein (Rheinland-Pfalz) sind die Hochwassermeldewerte überschritten. Laut den Schweizer Behörden besteht derzeit eine erhebliche Hochwassergefahr auch für den Rhein zwischen Waldshut und Basel. In der Region Mannheim sei der Fluss an manchen Stellen bereits übergelaufen wie etwa am Strandbad Neckarau. Mehr dazu im Video:

Wasserstand am Bodensee nährt sich Hochwassermarke

Am Bodensee ist die Hochwassermarke zwar noch nicht überschritten, die Wasserstände steigen aber und liegen knapp darunter. Am Mittwoch gab die HVZ den Pegelstand mit 4,57 Meter an. Laut dem Institut für Seenforschung in Langenargen (Bodenseekreis) ist das noch kein Rekordwert. Am Bodensee spreche man ab einem in Konstanz gemessenen Pegel von 4,80 Meter von Hochwasser, so das Institut.

Da im Wocheverlauf weiter mit Regen gerechnet wird, dürften jedoch auch die Wasserstände weiter ansteigen. Zum Wochenende hin könnte der Seespiegel bis auf bis zu 4,90 Meter steigen. Die Städte in der Region treffen bereits erste Vorbereitungen und beobachten die Lage genau. Noch sei aber alles "im grünen Bereich", heißt es etwa aus den Häfen in Friedrichshafen und Ludwigshafen.

Neckar bei Heidelberg noch im Flussbett

Auch der Neckar bei Heidelberg führt mehr Wasser. 2,79 Meter erreichte der Wasserpegel am Mittwoch, am Vortag waren es noch 2,45 Meter gewesen. Für Camping-Plätze in Ufernähe könnte es bald eng werden. Noch ist der Fluss nicht über die Ufer getreten, wenn der Neckar weiter ansteigt, müssen die Camper geräumt werden.

Meterologin: "Die Lage ist extrem unsicher."

Insgesamt sei das Ausmaß des Hochwassers jedoch noch schwer einzuschätzen, sagte eine HVZ-Sprecherin. "Die Lage ist extrem unsicher." Sie begründete dies mit vielen Unsicherheiten in den Wettermodellen. Die Meteorologinnen und Meterologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen noch bis Samstag in Baden-Württemberg mit teils kräftigem Dauerregen.

Starkregen im Schwarzwald - Sturmböen und Hagel möglich

Erhöhte Vorsicht sei vor allem im Süden geboten, etwa im Schwarzwald und gegen Abend auch in der Region Oberschwaben und in Richtung Allgäu. Im Bergland könne es bis Donnerstag Sturmböen geben, nachts in Hochlagen auch einzelne orkanartige Böen mit um die 110 Stundenkilometer. Im Osten sind einzelne Gewitter mit Hagel möglich.

In der Nacht zum Mittwoch sei Baden-Württemberg nach Polizeiangaben von größeren Unwetterschäden verschont geblieben. In einigen Regionen habe es stärker geregnet. Größere Schäden blieben jedoch aus, wie Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilten. Am Dienstag hatten heftige Regenfälle für umgestürzte Bäume und überflutete Straßen gesorgt. In Mannheim und Umgebung mussten beispielsweise mehrere Straßen gesperrt werden. In der Nacht und am frühen Morgen habe es dagegen keine erwähnenswerten Einsätze mehr gegeben.