Das Sommerwetter der vergangenen Tage ist nur von kurzer Dauer. An Fronleichnam und am Wochenende soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes teils heftige Niederschläge geben.

Der Donnerstag ist zunächst noch wechselhaft. Im Lauf des Tages ziehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber immer mehr dicke Wolken auf, die für Schauer und Gewitter sorgen. Die Meteorologen gehen davon aus, dass gebietsweise heftiger Starkregen, Gewitter und Hagel niedergehen. Die Höchsttemperaturen liegen demnach an Fronleichnam zwischen 21 und 28 Grad.

Im Lauf des Freitags teil schwere Gewitter und Hagel möglich

In der Nacht zum Freitag beruhigt sich die Wetterlage in Baden-Württemberg, so der Deutsche Wetterdienst. Die Wolken ziehen ab, die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 17 und 11 Grad. Aber schon am Freitagvormittag kann es neue Schauer geben. Laut DWD sind im Lauf des Tages häufiger teils schwere Gewitter zu erwarten. Auch mit Starkregen, Böen und Hagel müsse gerechnet werden, sagen die Meteorologen. Die Höchstwerte erreichen demnach 22 Grad im Bergland und 28 Grad am Oberrhein.

DWD: Samstag ebenfalls regnerisch

In der Nacht zum Samstag bleibt es den Prognosen zufolge bewölkt. Weitere Schauer und Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 10 Grad. Auch der Samstag beginnt bewölkt. Im Laufe des Tages rechnet der DWD in Baden-Württemberg erneut mit Schauern und Gewittern. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 20 im Bergland und 27 Grad am Oberrhein.