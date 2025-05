Starkregen über Viernheim

Über ganz Viernheim ist am Abend vor dem Feiertag ein Starkregen niedergegangen. Grund sei eine lokale Gewitterzelle gewesen, meldeten die Stadtwerke. Der Spuk dauert nicht lang - kurz vor halb 8 goss es über dem gesamten Stadtgebiet in Viernheim wie aus Kübeln. Mitarbeiter der Stadtwerke können sich nicht daran erinnern, jemals solche Wassermassen innerhalb so kurzer Zeit gesehen zu haben. In 10 Minuten seien pro Quadratmeter 20 Liter gemessen worden, die versickert oder abgeführt werden mussten, informierten die Stadtwerke. Der Kanal war randvoll, sämtliche Pumpwerke liefen unter Volllast. Die in den letzten Jahren neuerrichteten Speicher in Viernheim konnten Überflutungen aber verhindern.