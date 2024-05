Menschen an Bächen und Flüssen im Land sollten sich am Mittwoch wappnen: Es könnte teils extrem heftigen Starkregen geben - auch ohne Gewitter. Lokal sind Überflutungen möglich.

Nach dem Starkregen am Montagabend mit Überflutungen in Gemmingen (Kreis Heilbronn) rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Mittwoch abermals mit Starkregen in Baden-Württemberg. Dieser könne lokal auch extrem heftig ausfallen.

Schwere Gewitter mit örtlich extrem heftigem Starkregen

Der DWD rechnet mit teils schweren Gewittern und Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter pro Stunde. Lokal könne sogar extrem heftiger Starkregen mit 50 Litern pro Quadratmeter pro Stunde fallen, sagte ein Meteorologe des DWD am Dienstag. Außerdem können stürmische Böen oder auch Sturmböen wehen und es kann bis zu zwei Zentimeter große Körner hageln.

Gewitter und Starkregen schon am Dienstag im Schwarzwald?

Wappnen müssen sich erst einmal die Menschen in ganz Baden-Württemberg. "Bisher ist noch nicht sicher, welche Region am stärksten betroffen ist", sagte der Meteorologe. Die bisherigen Vorhersagemodelle seien noch chaotisch. Laut DWD könnte es bereits am späteren Dienstag vom Schwarzwald her einzelne Schauer und Gewitter geben. Auch diese könnten bereits mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel einhergehen.

Das Wetter im SWR Sendegebiet

Erst normaler Regen, dann Starkregen mit einzelnen Gewittern

SWR-Wetterexperte Gernot Schütz rechnet mit einem gemächlichen Start in den Mittwoch. Erst gebe es "normalen Regen", im Main-Tauber-Gebiet sei anfangs sogar noch die Sonne zu sehen. "Es wird insgesamt schwüler als heute", so Schütz. In der Luft könnten sich dann auch Gewitter bilden. Etwa ab Nachmittag/Abend verstärke sich der Regen, dann könne es örtlich zu heftigem Starkregen kommen - und zwar auch ohne Gewitter. Besonders betroffen sind laut Schütz der Norden und die Mitte des Landes. Der äußerste Süden werde möglicherweise keinen Starkregen abkriegen.