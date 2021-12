Ein Jahr Impfen gegen Corona: Wie steht Baden-Württemberg da?

Am Montag war es ein Jahr her, dass es im Land die erste Impfung gegen das Coronavirus gegeben hat. Wie viele Menschen sind geimpft? Gibt es regionale Unterschiede bei der Quote?



Wie ist die Impfquote in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg sind bisher rund 19,3 Millionen Impfungen verabreicht worden. Mehr als sieben Millionen Menschen sind zweifach geimpft, mehr als 4 Millionen Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Laut Robert Koch Institut (RKI) sind 69,3 Prozent (Stand Dienstag) der Menschen im Land vollständig geimpft und etwas mehr als die Hälfte von ihnen hat eine Auffrischungsimpfung erhalten - nämlich 37,3 Prozent.

Gibt es regionale Unterschiede im Land?

Ja, die gibt es. So sind Menschen in Baden-Baden, Freiburg und Tuttlingen offenbar besonders impffreudig. Hier liegt die Quote mit 72 bis rund 77 Prozent über dem Landesschnitt. Im Tabellenkeller liegen hingegen Pforzheim, der Enzkreis und Heidenheim mit einer Quote zwischen 59,7 und 61,6 Prozent. Gründe hierfür werden nicht genannt. Aus dem Sozialministerium heißt es lediglich, die Impfkampagne werde überall im Land mit großem Engagement vorangetrieben.

Hat die Landesregierung ihr Impfziel erreicht?

Im November hatte sich die Landesregierung eine Zielmarke von weiteren 3,5 Millionen Impfungen bis zum Jahresende gesetzt. Und sie kann einen Haken dahinter setzten. In der Weihnachtswoche ist dieses Impfziel erreicht worden. Mit allen Säulen der Impfkampagne, also den Mobilen Impfteams, den Hausärzten, Betriebsärzten, Kliniken und vielen weiteren Akteuren.

Wie soll es 2022 weitergehen?

Bis Ende Januar sollen weitere 3,5 Millionen Menschen in Baden-Württemberg geimpft werden. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für eine voraussichtlich nötige vierte Impfung, heißt es aus dem Sozialministerium. Hierfür sollen alle Menschen im Land direkt angesprochen werden, in Vereinen zum Beispiel aber auch in Religionsgemeinschaften. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat bereits angekündigt, dass die Integrationsmanager vor Ort zu Impfbotschaftern ausgebildet werden sollen und Menschen unter Umständen in deren Heimatsprache aufklären sollen.

Wird es wieder Impfzentren im Land geben?

Die Landesregierung will im Januar prüfen, wie die Impfkampagne aufgestellt ist. Die Erfahrungen der mobilen und dauerhaften Impfteams und das Konzept der regionalen Impfstützpunkte sollen evaluiert werden. Anschließend solle entschieden werden, wie es im Frühjahr konkret weiter geht, so das Sozialministerium.