Etwas mehr anonyme Hinweise auf Steuerbetrug

Die Zahl anonymer Hinweise auf möglichen Steuerbetrug ist durch das anonyme Online-Hinweisgeberportal in Baden-Württemberg leicht gestiegen. Das hat eine erste Auswertung durch die Steuerverwaltung ergeben. Es ist aber kein bedeutender Anstieg falscher oder offensichtlich unbegründeter Hinweise zu verzeichnen. Die Qualität der Hinweise, die über das digitale Portal eingehen, sei ähnlich wie bei den analogen Hinweisen, hieß es. Insgesamt habe die Aufmerksamkeit für das Thema Steuerbetrug zu mehr Hinweisen geführt. Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) erklärte: "Das Hinweisgeberportal ist offensichtlich kein Portal für Denunziationen." Allerdings sei auch die Qualität der Hinweise noch nicht so hoch wie erhofft. Aber schon ein richtiger Hinweis allein unter Hunderten könne Hunderttausende Euro an hinterzogenen Steuern einbringen. Über das anonyme Portal gingen zwischen August 2021 und Februar 2022 laut Finanzministerium 2.608 anonyme Hinweise ein, insgesamt 23 Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Einführung des anonymen Online-Portals für Hinweisgeber im August 2021 hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Kritiker hatten vor allem mehr "Denunziantentum" befürchtet.