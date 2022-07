BW-Stallwächterparty in Berlin: "In diesem Jahr ein bisschen nachdenklicher"

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat das Land Baden-Württemberg am Donnerstagabend wieder zur traditionellen Stallwächterparty geladen. 1.400 Gäste waren dabei.

Zuletzt war die traditionelle Sommerparty in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin wegen der Coronapandemie ausgefallen. Aber auch 2022 ist die Stallwächterparty von weltpolitischen Themen überschattet. "Wir feiern in diesem Jahr ein bisschen nachdenklicher", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es sei aber auch in Krisenzeiten wichtig, die eigene mentale Widerstandsfähigkeit zu stärken, wenn Freiheit und Demokratie buchstäblich unter Beschuss gerieten, so Kretschmann.

Etwa 1.400 Gäste aus Politik und Gesellschaft hatten sich im Garten der Landesvertretung versammelt. Kretschmanns Parteifreund Robert Habeck, seines Zeichens Vizekanzler und Wirtschaftsminister kam genauso zur der Sommersause der Baden-Württemberger wie CDU-Chef Friedrich Merz. Alle Besucherinnen und Besucher waren zuvor aufgefordert worden, einen Coronatest zu machen.

Bei der Stallwächterparty in Berlin rührte Baden-Württemberg zugleich die Werbetrommel für das Bundesland. Unter dem Motto "Erfindung und Innovation" präsentierten 50 Aussteller Produkte aus dem Land.