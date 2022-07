per Mail teilen

Bei der diesjährigen Stallwächterparty in Berlin präsentiert sich Baden-Württemberg als Land der Erfindungen und Innovationen. 1.400 Gäste und 50 Aussteller waren beim Fest in der Landesvertretung dabei. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete unter anderem die Werbekampagne "The Länd" als "super Idee", um im Ausland für Baden-Württemberg zu werben.