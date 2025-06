Am Sonntagabend hat es in einem Viehstall in Ellwangen-Killingen (Ostalbkreis) gebrannt. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Das Feuer ist am Sonntagabend in einem Viehstall ausgebrochen. Einen Großteil der Milchkühe und Rinder, die in dem Stall standen, konnten die Eigentümer vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem brennenden Stall retten. Für einige Tiere kam aber jede Hilfe zu spät. 650.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand in Ellwangen Die Feuerwehr war nach Polizeiangaben mit 13 Fahrzeugen und rund 80 Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die anliegenden Wohngebäude verhindern. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Laut Polizei wird der Sachschaden auf rund 650.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Auch die Nachlöscharbeiten dauerten am frühen Montagmorgen noch an.