Gastronom: Corona-Kontrollen könnten ein Weckruf sein

Am Donnerstag und Freitag sollen in Baden-Württemberg die Corona-Maßnahmen in Kneipen, Restaurants und Cafés strenger kontrolliert werden. Laut Gastronom Konstantin Ebert könnten diese Tage ein Weckruf sein.

Seit der neuen Corona-Verordnung am 15. Oktober haben Gastwirte in Baden-Württemberg die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie in ihrer Lokalität das 3G-Modell beibehalten oder das 2G-Optionsmodell einführen möchten. Am Donnerstag und Freitag sollen laut einer Mitteilung des Sozialministeriums die Ortspolizeibehörden im ganzen Land die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Gastronomien überprüfen, vereinzelt auch mit Unterstützung der Landespolizei.

Der Stuttgarter Gastronom Konstantin Ebert sieht diesen zwei Tagen gelassen entgegen: "Wir werden das im Team wahrscheinlich schon einmal besprechen, es ist aber schon Routine, was wir tun. Und von daher glauben wir, dass wir das auch richtig machen. Aber natürlich werden wir jetzt nochmal genauer hinschauen."

Am Eingang des Stuttgarter Restaurants "Hallo Emil" müssen alle Gäste ihre Daten hinterlassen. Hier gilt die 3G-Regelung: Alle, die geimpft, genesen oder getestet sind, dürfen rein. SWR Bild in Detailansicht öffnen Dank des großen Außenbereichs kam das Restaurant bisher gut durch die Coronapandemie. Gerade in den warmen Monaten konnten sich die Gäste verteilen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Das Restaurant hatte seit dem ersten Lockdown Zeit, sich ein Hygienekonzept zu überlegen. SWR Bild in Detailansicht öffnen

2G-Modell schließe Ungeimpfte aus

Schon am Eingang seines Restaurants "Hallo Emil" in Untertürkheim werden die Gäste mit einer App oder mit Fomularen begrüßt - bevor sie rein dürfen, müssen sie hier ihre Daten eintragen. Sind sie geimpft, genesen oder getestet, dann können sie rein und Platz nehmen an einem der kleinen Tische, die mit Abstand verteilt im Raum stehen. Für den Stuttgarter Gastronomen gehören diese Corona-Maßnahmen mittlerweile zum Alltag, schließlich hatte er schon nach dem ersten Lockdown Zeit, sein Hygienekonzept zu optimieren. Das 2G-Optionsmodell kommt für den Gastwirt jedoch nicht in Frage:

"Ich finde, dass jeder selbst entscheiden darf, ob er sich impfen lässt. Es gibt welche, die ihre Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen. Von daher würde ich diese Personen von vornherein ungerne ausschließen."

Der Mehraufwand, die 3G-Regeln einzuhalten, sei überschaubar. Auch, wenn für für die Kontrollen mindestens eine Person für die Datenprüfung am Eingang abgestellt werden müsse. Laut Ebert wurden die Regeln auch von der Kundschaft bisher zum größten Teil gut angenommen. "Diejenigen, die damit nicht einverstanden sind, kommen wahrscheinlich gar nicht erst. Die Kunden, die da waren, waren aber zum großen Teil kooperativ und verständnisvoll."

Bisher noch keine Kontrollen der Corona-Maßnahmen

Kontrolliert wurden die Corona-Regeln in Konstantin Eberts Restaurant bislang noch nie. Der Gastwirt vermutet, dass es an der Lage in Untertürkheim liegen könnte und es im dicht bebauten Stadtzentrum womöglich häufiger zu Stichproben komme. Eine Umfrage des SWR-Studio Heilbronn bestätigt, dass die Kontrollen der Ordnungsämter in der Region sehr unterschiedlich ausfallen. Vier von zehn angefragten Kommunen gaben an, dass sie nur anlassbezogen kontrollieren. In Künzelsau (Hohenlohekreis) wurde laut einer Sprecherin gar keine Notwendigkeit für Kontrollen gesehen. Auch die Anzahl der überprüften Gaststätten unterscheide sich. Zwischen dem 1. September und Mitte Oktober wurden beispielsweise in Crailsheim 94 Kontrollen durchgeführt, in Öhringen (Hohenlohekreis) keine.

Für Konstantin Ebert würden die angekündigten verstärkten Kontrollen durchaus Sinn machen:

"Es ist ja schon so, dass man hier und da nachlässiger wird, von daher ist es schon auch ein Weckruf. Auch wenn ich denke, dass unser Konzept funktioniert."

Generell hält der Stuttgarter Restaurantbesitzer die Stichproben für ausreichend: "Ich würde nicht sagen, dass die Kontrollen flächendeckend mehr sein müssten. Es funktioniert ja auch auf Vertrauensbasis."

Insgesamt lobten viele Gemeinden die Gastronomen in ihrer Stadt. Die Sensibilität für die Regeln sei hoch, heißt es aus mehreren Städten. "Wir haben einen sehr positiven Eindruck von den Sicherheits-Bemühungen der Gastronomie-Betriebe und bisher keine Bußgelder verhängt", sagte beispielsweise der Sprecher der Stadt Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), Carsten Müller, dem SWR am Dienstag.

Gastronom befürchtet weniger Gäste im Herbst und Winter

Auf die kalten Monate blickt der Gastronom Konstantin Ebert mit gemischten Gefühlen: "Ein bisschen Sorge habe ich schon. Ich habe die Vermutung, dass die Regeln bleiben und im Herbst und Winter es in der Tendenz schon weniger Gäste werden. Weil sie noch nicht geimpft oder genesen sind und da Tests jetzt kostenpflichtig sind. Es wird also sicher einige geben, die auf den Besuch verzichten." Dennoch mache sich Ebert keine großen Sorgen - es seien schon die ersten Anfragen für Weihnachtsfeiern reingekommen. Damit bleibe das Restaurant - trotz der Maßnahmen und Regelungen - auch in den kalten Monaten gut besucht.