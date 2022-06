per Mail teilen

Der Streit um die Neubesetzung des Chefsessels am Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart ist zum Politikum geworden. Am Dienstagnachmittag hat sich der Ständige Ausschuss des BW-Landtags damit befasst. Justizministerin Gentges will ihre Kandidatin für das Amt gegen den Willen des Richterbundes durchsetzen.