Volkszählung 2022: Städtetag wirbt um Mitwirkung

Nach mehr als zehn Jahren gibt es in Deutschland wieder eine Volkszählung. Im vergangenen Jahr war diese wegen Corona nicht möglich. Neuer Stichtag für die Volkszählung ist der 15. Mai 2022. Doch die Pandemie erschwert immer noch die Umsetzung. "Die Gewinnung von Personal, das die Daten erhebt, ist auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation weiterhin schwierig", sagte Städtetagsdezernent Norbert Brugger der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe beispielsweise immer noch die Angst, dass es bei den Terminen der sogenannten Erhebungsbeauftragten mit Bürgern zu Ansteckungen mit dem Coronavirus kommen könne. Darüber hinaus würden in Baden-Württemberg mit 1,7 Millionen Haushalten deutlich mehr befragt als 2011. Damals waren es 1,2 Millionen. Bei den Landkreisen bemühe man sich aktuell sehr, Personal anzuwerben. "Denn auch wenn vieles im Zusammenhang mit dem Zensus online beantwortet werden kann, kommt der persönlichen Abfrage vor Ort ein hoher Stellenwert zu." Die Bevölkerungs- und Wohnungszahlen der Volkszählung seien für zahlreiche Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden wichtig, so Brugger.