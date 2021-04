Innenminister Thomas Strobl (CDU) hält das Demonstrationsverbot mehrerer Städte für "absolut" nachvollziehbar. Hintergrund sind die Massenproteste am Oster-Wochenende in Stuttgart.

In der Debatte um weitere Demonstrationen gegen die Corona-Politik verteidigte Strobl die Entscheidung einzelner Städte, angemeldete "Querdenken"-Proteste zu untersagen. Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, würden sich Städte nach Abwägung für ein Verbot entscheiden, dann unterstützte er das voll und ganz.

Strobl hatte die Verstöße gegen die Corona-Auflagen bei der Demonstration in Stuttgart bereits heftig kritisiert. "Wer sich auf Grundrechte beruft und im gleichen Atemzug andere Grundrechte buchstäblich mit Füßen tritt, muss auch damit rechnen, dass wir den ganzen Werkzeugkasten auspacken, den wir haben, um solche Veranstaltungen künftig zu unterbinden", so der Innenminister.

BW-Innenminister Strobl unterstützt Städte beim Verbot der "Querdenken"-Demos. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Am Oster-Wochenende waren in Stuttgart bei einer ausufernden Demonstration der "Querdenken"-Bewegung Tausende Teilnehmer ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand unterwegs gewesen. Dabei wurden auch Journalisten angegriffen. Mittlerweile haben sowohl die Stadt Stuttgart als auch der Landkreis Rastatt und die Stadt Heilbronn weitere Anti-Corona-Demos verboten.

Demo rufe zum Verstoß gegen Maskenpflicht auf

In Rastatt hatten Privatleute eine Versammlung unter dem Titel "Gegen Maskenpflicht, Tests, Impfungen und Einschränkungen der Grundrechte, für Selbstbestimmung!" für rund 1.000 Teilnehmer angemeldet. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt verbot die Demo.

Der Untertitel der Demonstration "Zeig dein Gesicht für die Grundrechte" deute darauf hin, dass die Teilnehmer bewusst keine Maske tragen wollen. So könne das Infektionsgeschehen aber nicht eingedämmt werden, heißt es vom Landratsamt. Außerdem müsse man damit rechnen, dass auch viele Menschen aus anderen Landkreisen angereist kämen. Das könne das sowieso schon diffuse Infektionsgeschehen im Kreis Rastatt verstärken. Die Stadt Rastatt hat derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 184,3 (Stand 8.4.). Die Organisatoren wollen jetzt gerichtlich gegen das Verbot vorgehen.

Grüne warnen: Gesundheitssystem in Rastatt überlastet

Zuvor hatte sich die Stadt Rastatt noch auf die geltende Corona-Landesverordnung berufen, die nicht vorsähe solche Demos abzusagen. Allerdings wurde die Kritik immer lauter. Auch die Kreistagsfraktion der Grünen forderte die Stadt Rastatt auf, die Kundgebung zu verbieten. In einem Brief an den Rastatter Oberbürgermeister befürchten die Grünen eine Überlastung des Gesundheitssystems. Tatsächlich musste das Klinikum Mittelbaden mit seinen Standorten Rastatt, Baden-Baden und Bühl bereits planbare Operationen verschieben, weil die Zahl der Corona-Patienten drastisch zunahm.

Heilbronner OB: Demo wäre unverantwortlich

Auch in Heilbronn hatten sich die "Querdenker" für diesen Samstag (10. April) angemeldet. Die Initiative "Querdenken-713" hatte laut Stadt die Versammlung angemeldet. Sie sollte unter dem Motto "Wir stellen uns Faschismus, Extremismus und Hetze in die Quere. Lasst unsere Kinder atmen" am Heilbronner Frankenstadion stattfinden. Die Stadt verbot die Demo mit Verweis auf die fehlende Zusage des Veranstalters, Auflagen des Ordnungsamts, wie die Maskenpflicht, zu akzeptieren und durchzusetzen.

Man befinde sich in einer sehr kritischen Phase der Pandemie mit hohen Inzidenzzahlen, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD). "Es wäre unverantwortlich, eine solche Veranstaltung ohne Abstand und Maskenpflicht durchführen zu lassen."

Stuttgarter OB: Demo-Veranstalter waren unzuverlässig

Die Stadt Stuttgart hat nun nach den Erfahrungen des Oster-Wochenendes zwei Demos verboten. Die von Gegnern der Auflagen für den 17. April angemeldete Demos würden untersagt, teilte die Stadt mit. Die Veranstalter sollten Anfang kommender Woche entsprechende Bescheide erhalten. Die Anmelder hätten sich zuvor als unzuverlässig im Sinne des Versammlungsrechts erwiesen, begründete Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) die Entscheidung.

Die Debatte um die Demo am Karsamstag in Stuttgart hatte die Stadt in große Erklärungsnot gebracht. Dort waren mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz. Sie schritten wegen der Verstöße gegen die Corona-Regeln aber kaum ein. Ein Sprecher argumentierte, sonst wäre das Gedränge noch größer gewesen. Die Stadt hatte die Erlaubnis für die Demonstration verteidigt und auf das Versammlungsrecht verwiesen, das trotz Corona gelte. Das Landessozialministerium hatte hingegen schon vorab auf ein Verbot gedrungen. Aus Sicht der Landesregierung und von Rechtsexperten hätte die Veranstaltung in der Pandemie untersagt werden können.

Nopper muss sich wegen "Querdenken"-Demo im Landtag erklären

Am kommenden Montag muss sich Oberbürgermeister Nopper im Innenausschuss des Landtags den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Demo am vergangenen Samstag hatten Vertreter der "Querdenken"-Bewegung angemeldet. Diese bedankten sich nach tagelangem Schweigen ebenfalls am Donnerstagabend bei "der Polizei und allen Beamten, die sich an ihren Eid auf das Grundgesetz gehalten haben und diese Demonstration ermöglichten". Diese sei "konstruktiv und kooperativ" verlaufen. Die "Querdenker" kritisieren die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie.

Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg beobachtet diese Gruppierung. Die Behörde ordnet mehrere Akteure dem Milieu der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" zu, die unter anderem demokratische und rechtsstaatliche Strukturen negieren. Die "Querdenken"-Bewegung weist diese Vorwürfe zurück.