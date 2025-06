Wärmepläne der Städte

In den Wärmeplänen legen die Städte zum Beispiel fest, wie die Fernwärmeversorgung klimaneutral wird und wo diese in Zukunft noch ausgebaut werden könnte. Die Pläne sollen vor allem Hausbesitzern eine Grundlage geben. Sie sollen damit entscheiden können, ob sie bei einem geplanten Umbau oder einer Sanierung mit einem Anschluss an ein Fernwärmenetz rechnen können oder sich selbst um eine neue Heizung kümmern müssen. Das Klimaschutzgesetz der Landesregierung hat das Abgeben der entsprechenden Pläne festgeschrieben.