Neue Radwege, übersichtliche Kreuzungen oder Radstationen: In BW machen einige Städte vor, wie man fahrradfreundlicher werden kann. Diese Städte schneiden laut ADFC-Fahrradklima-Test 2024 besonders gut ab:

Radfahrende in Deutschland wurden gefragt, wie zufrieden sie in Sachen Radfahren mit ihrer Kommune sind. Die Ergebnisse des "Fahrradklima-Tests" des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zeigen die fahrradfreundlichsten Städte in Deutschland. Unter anderem mit Tübingen, Freiburg, Karlsruhe und Ettlingen gingen Spitzenplätze an Städte aus Baden-Württemberg.

Platz 1: Rutesheim mit 2,4

Platz 2: Ettlingen mit 2,76

Platz 3: Tübingen mit 2,77

Platz 4: Eislingen/Fils mit 2,92

Platz 5: Freiburg im Breisgau mit 3,03

Platz 6: Konstanz mit 3,04

Platz 7: Karlsruhe mit 3,05

Platz 8: Walldorf mit 3,16

Im Durchschnitt gibt es die Note 3,8 für die 26 baden-württembergischen Städte mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die im Fahrradklima-Test bewertet wurden. Baden-Württemberg hat damit seit der letzten Befragung im Jahr 2022 seine Note minimal um 0,1 verbessert. Deutschlandweit ist Baden-Württemberg zusammen mit Hessen und Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern sogar Vorreiter in Sachen Fahrradfreundlichkeit.

Bei einigen Bewertungskategorien schneidet Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich gut ab oder konnte sich verbessern. In diesen Bereichen gab es von den Befragten gute Bewertungen:

Verfügbarkeit von öffentlichen Leihrädern: Note 3,2 (2022: 4,4) und damit 0,6 Notenpunkte besser als der gesamtdeutsche Schnitt

Werbung für das Radfahren: Note 3,7, deutschlandweit liegt die Note bei 4,1

Investitionen in die Radinfrastruktur: Note 2,9 und damit 0,4 Punkte besser bewertet als im Fahrradklima-Test 2022

Freiburg konnte beim Angebot von öffentlichen Fahrrädern besonders punkten - hier gab es bei der Umfrage die Note 1,8. Das könnte unter anderem am Freiburger Fahrradverleihsystem "Frelo" liegen:

Große Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern konnten sich nur wenig im Vergleich zum letzten Fahrradklima-Test 2022 weiterentwickeln. Drei Städte aus BW konnten sich aber deutlich verbessern: Tübingen (Note 2,77), Ettlingen (Note 2,76) und Eislingen/Fils (Note 2,92). Sie haben ihre Bewertung um mindestens 0,3 Notenpunkte verbessern können.

Radverkehrsmaßnahmen wie das Tübinger Radwegenetz "Blaues Band" mit neu gebauten Fahrradbrücken zeigen offenbar Wirkung und erhöhen die Zufriedenheit der Radfahrenden deutlich.

Beim Sicherheitsgefühl im Radverkehr gibt es starke Unterschiede zwischen den Städten in Baden-Württemberg. So fühlen sich in Stuttgart 86 Prozent und in Pforzheim sogar 90 Prozent der Befragten unsicher. In anderen Städten fühlen sich die Menschen deutlich sicherer, wenn sie mit dem Rad unterwegs sind: In Freiburg gaben beispielsweise nur 35 Prozent der Befragten an, sich unsicher zu fühlen, in Tübingen waren es 28 Prozent.

Es gibt Bereiche, in denen BW aber wohl dringend nachbessern muss: In vier Bewertungskategorien weisen die Kommunen Baden-Württembergs schlechtere Noten auf als ihre Gesamtbewertung:

Akzeptanz von Radfahrenden als Verkehrsteilnehmende

Sicherheitsgefühl von Radfahrenden

Konflikte zwischen Auto- und Radverkehr

Hindernisfreiheit von Radwegen

In der Sonderauswertung des Fahrradklima-Tests zum "Miteinander im Verkehr" sind die Noten in Baden-Württemberg auffallend negativ. Auch Städte wie Freiburg und Karlsruhe schneiden in diesen Kategorien nur mit Note 3 bis 4 ab.

In Freiburg zieht vor allem das Verbot, Fahrräder im Liniennetz der VAG zu transportieren , die Bewertung im ADFC-Fahrradklima-Test 2024 runter.

Die Umfrage zeigt außerdem: Fahrraddiebstahl ist in vielen Kommunen ein Problem. Städte wie Tübingen versuchen mit abschließbaren Radstationen die Lage zu verbessern.

Dort gibt es beispielsweise eine Tiefgarage mit Platz für 1.100 Fahrräder. Es gibt drei verschiedene Bereiche für Fahrräder: Zwei Drittel der Plätze sind kostenlos, 350 extra gesichert und kostenpflichtig. Alle Stellplätze sind videoüberwacht.

Mit geschützten Radwegen, sicheren Kreuzungen, Tempo 30 und mehr Raum für nachhaltige Mobilität könnten Städte im schnell und effektiv fahrradfreundlicher werden. Was Kommunen jetzt tun können - und wie der Umbau gelingt, erklärt der ADFC mit konkreten Empfehlungen:

Bessere Fahrradinfrastruktur, beispielsweise durch getrennte Radfahrstreifen, Fahrradstraßen, Radbrücken und Fahrradabstellanlagen

Verkehrsberuhigung und Umverteilung des Straßenraums, unter anderem durch gezielte Tempo-30-Zonen und Reduzierung von Kfz-Parken

Sicherheit verbessern an Knotenpunkten wie Ampeln oder Unfallschwerpunkten

Anbindung zum ÖPNV und Einplanung von Radanbindung bei neuen Wohngebieten

Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in Umgestaltungen

Fördermittel, um Radverkehrsinfrastruktur zu verbessern

Der ADFC-Landesvorsitzende Matthias Zimmermann fordert: "Es gilt, in den nächsten Jahren die Radverkehrssicherheit ernsthaft in den Fokus der Radverkehrsförderung zu rücken und Maßnahmen zu ergreifen, die das Sicherheitsgefühl von Radfahrenden spürbar steigern und die Aggression im Straßenverkehr minimieren".