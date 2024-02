per Mail teilen

Bei einem Zusammenstoß von zwei Stadtbahnen am Freitagvormittag in Stuttgart-Wangen sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die Fahrerin einer der Stadtbahnen wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Eine weitere schwerverletzte Person wurde laut Polizei reanimiert. Die beiden Schwerverletzten sowie neun weitere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.