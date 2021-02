Ausgangssperre in BW: Unterwegs mit einer Polizeistreife

Corona-Krise im Land Ausgangssperre in BW: Unterwegs mit einer Polizeistreife

Die Arbeit der Polizei hat sich seit Corona verändert. Schlägereien und Einbrüche sind weniger geworden, dafür kontrollieren sie jetzt umso häufiger, ob sich die Menschen an Masken, Abstände und die nächtliche Ausgangssperre halten. Unser Reporter war in einer Nacht mit einer Polizeistreife in Ludwigsburg unterwegs.

Stadt greift durch