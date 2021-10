In einem Interview hatte sich Kretschmann zum Islam geäußert - und wurde aus muslimischen Kreisen dafür heftig kritisiert. Nun bezieht das Staatsministerium Stellung.

In der Novemberausgabe des Religions-Magazins "Herder-Korrespondenz" hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unter anderem gesagt: "Durch Einwanderung ist auf Seiten des Islams eine starke Kraft gewachsen, die allerdings nicht wirklich integriert ist." Dies hatte für Diskussionen in Teilen der muslimischen Community gesorgt - wie der SWR berichtete. Das Staatsministerium präzisierte jetzt Kretschmanns Aussagen gegenüber dem SWR.

Der Ministerpräsident habe damit keine Wertung über "den Islam" als Ganzes vorgenommen und auch nicht die gesamte muslimische Zuwanderung seit den 1950er Jahren gemeint, hieß es am Freitag. Er habe dies vielmehr auf die Herausforderungen bezogen, die sich durch die Zuwanderung seit 2015 stellten. Das Staatsministerium betonte am Freitag aber ausdrücklich: "Für die Landesregierung steht außer Frage, dass Menschen muslimischen Glaubens ein selbstverständlicher Teil unseres Landes und unserer Gesellschaft sind. Das zeigt sich in der Arbeit der Landesregierung in vielerlei Hinsicht. Auch die klare politische Förderung eines bekenntnisgebundenen Islamischen Religionsunterrichts im Land zeugt ja genau davon."

Reformbedarf nicht nur im Islam

Das Staatsministerium betonte außerdem, dass Kretschmanns Reformforderung im Interview nicht nur auf den Islam bezogen gewesen sei. Kretschmann sehe die Notwendigkeit der Reform auch bei der Kirche und hadere mit den langsamen Fortschritten.

Wörtlich hatte Kretschmann in dem Interview gesagt: "Auch der Islam muss sich aus meiner Sicht an manchen Stellen reformieren." Die Religion müsse sich immer wieder reinigen, wenn sie sich von Gott und ihren echten Grundlagen entferne. "Darum geht es. Deswegen ist auch die Kirche 'semper reformanda', und deshalb steht auch dem Islam noch viel bevor", so Kretschmann weiter. (Anmerkung der Redaktion: "semper reformanda" heißt "immer dabei, sich zu reformieren")

Die Problematik der Politik in muslimisch geprägten Staaten

Der Ministerpräsident hatte auch die fehlende Trennung von Staat und Religion im Islam kritisiert. "Einzusehen, dass die Ordnung der politischen Angelegenheiten Menschenwerk ist und nicht von Gott gemacht wird, war ein epochaler Fortschritt. Das bedeutet, dass wir selbst für diese Angelegenheiten verantwortlich sind und uns nicht hinter dem lieben Gott verstecken können. Im Islam gibt es dieses Denken überhaupt nicht - und das ist eines seiner großen Probleme", so Kretschmann im Interview. Diese Aussage beziehe sich auf den Einfluss aus dem Ausland, der die Zusammenarbeit mit muslimischen Organisationen in Baden-Württemberg belaste. Gemeint seien demnach Staaten wie die Türkei.

Experte: Kretschmanns Aussagen widersprüchlich

Diesen Einfluss aus dem Ausland kritisiert auch Abdel-Hakim Ourghi, Islamwissenschaftler aus Freiburg, gegenüber dem SWR. Er sehe aber in Kretschmanns Aussage auch einen Widerspruch. Einerseits werde gesagt, der Islam sei nicht integriert. Andererseits gebe es konservative muslimische Dachverbände, die politisch seien und aus dem Ausland unterstützt würden. "Mit solchen Verbänden arbeitet die Landesregierung in Stuttgart zusammen", kritisiert Ourghi. Es brauche einen Islam der liberal und reflektiert sei. Als Vorbild sieht er die Reformschulen in Münster und Freiburg.

Der Islam hat ein "Akzeptanzproblem"

Auch seitens der Islamischen Glaubensgemeinschaft Baden-Württemberg (IGBW) hatte es an Kretschmanns Äußerung Kritik gegeben. Man könne keine Religion auf politischen Wunsch hin reformieren. Jede Religion habe ihre internen Prozesse und Instrumente, auf die zeitlichen Herausforderungen Antworten finden zu können, sagte Muhittin Soylu von der IGBW dem SWR. "Auch der Islam." Im Übrigen habe der Islam kein Reformationsproblem in Deutschland, sondern ein Akzeptanz- und Anerkennungsproblem.