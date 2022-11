Martinsumzüge fielen im vergangenen Jahr wegen der strengen Corona-Regeln im Land aus. Dieses Jahr können Kinder wieder mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen.

Viele Legenden ranken sich um den Mann, der bei Laternenumzügen auf einem Schimmel in einem roten Mantel daherreitet. Gemeint ist der Heilige St. Martin. Dieses Jahr können Kinder in Baden-Württemberg ihre selbstgebastelten Laternen wieder auspacken, denn St. Martinsumzüge sind wieder möglich. Im vergangen Jahr musste das Schauspiel um die Legende des Heiligen Martins wegen der strengen Corona-Regeln ausfallen.

Die Geschichte von St. Martin

Besonders bekannt ist der Heilige Martin für die Legende vom geteilten Mantel. Die Legende geht so: An einem Wintertag im vierten Jahrhundert soll der Soldat Martin am Stadttor von Amiens Frankreich einem armen unbekleideten Mann gefunden haben. Alle anderen Menschen eilten achtlos an dem Bettler vorüber. Nur Martin blieb stehen. Weil er außer seinem Mantel nichts bei sich hatte, teilte er diesen kurzerhand mit dem Schwert und gab eine Hälfte dem armen Mann. In der folgenden Nacht erscheint Martin Jesus im Traum bekleidet mit dem halben Soldatenmantel.

Nicht nur eine Legende, sondern auch eine wahre Person

Die Legende wird heute noch verwendet, um Kindern das Teilen beizubringen. Doch der heilige Martin ist nicht nur eine Legenden- oder Erziehungsgestalt. Es hat ihn tatsächlich gegeben. Geboren wurde er im Jahr 317 im heutigen Ungarn. Ab 371 war er Bischof von Tours. Also Nothelfer und Wundertäter soll er weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden sein. Bis heute wird er sowohl von der katholischen als auch evangelischen, anglikanischen und orthodoxen Kirche als Heiliger verehrt.

St. Martinsumzüge in Baden-Württemberg

Schon vor dem eigentlichen Martinstag am Freitag, 11. November, ziehen in dieser Woche zahlreiche Kinder in Baden-Württemberg durch die Straßen. Besonders bei Familien seien die Martinsfeiern sehr beliebt, teilte eine Sprecherin des Stadtdekanats Stuttgart mit. Allein in der Landeshauptstadt sind Dutzende Veranstaltungen geplant, es werden hunderte Teilnehmende erwartet. Aber auch außerhalb der Landeshauptstadt ziehen Kinder und Familien mit ihren Laternen durch die Straßen. Viele Gemeinden in Baden-Württemberg haben eigene Umzüge organisiert, um die Legende des heiligen Martin wieder lebendig werden zu lassen.