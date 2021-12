Nachhilfelehrerin von Cem Özdemir in Bad Urach auf Spurensuche

per Mail teilen

Der gebürtige Bad Uracher Cem Özdemir darf seit Mittwoch mitregieren. Am Mittag ist der bekennende Vegetarier zum Bundeslandwirtschaftsminister ernannt worden, worauf man in seiner Heimat mächtig stolz ist. In dem kleinen 12.000 Seelen-Ort kennt man die Familie Özdemir sehr gut. Seinen Geburtsort besucht der Politiker auch heute noch regelmäßig. Besonders seine herzliche und offene Art begeistert die Uracher.