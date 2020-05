Europas größter Zuckerhersteller, das Unternehmen Südzucker aus Mannheim, erwartet in diesem Jahr eine Steigerung des operativen Ergebnisses auf bis zu 400 Millionen Euro. Das habe etwas mit den veränderten Ernährungsgewohnheiten wegen Corona zu tun, teilte Südzucker am Donnerstag bei der Präsentation der Jahresbilanz mit. Doch trotz positiver Aussichten will der Zuckerproduzent sein Sparprogramm fortsetzen. mehr...